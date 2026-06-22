Leo Messi supera a Klose y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Leo Messi no es humano. Lo dejó muy claro en su primer partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con un hat-trick espectacular contra Argelia, y aunque falló un penalti en los primeros compases del segundo partido de Argentina, contra Austria, antes de que acabara la primera mitad anotó un tanto marca de la casa para superar a Miroslav Klose y convertirse, con 17 goles, en el máximo realizador de la historia de los Mundiales en solitario.

No había mejor día para que el '10' escribiera una vez más su nombre en los libros de historia del fútbol. 40 años después del 'Gol del Siglo' y 'La Mano de Dios' de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Estadio Azteca de México DF, Messi se consagró como el máximo goleador de la historia de la competición más prestigiosa. En un AT&T Stadium de Dallas lleno a rebosar, el rosarino volvió a recordar que es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Y eso que el partido no empezó demasiado bien. Antes de los 10 minutos de juego del Argentina-Austria, Leo tuvo una ocasión inmejorable para celebrar su cuarto tanto en su sexta participación en una Copa del Mundo, pero su disparo desde los once metros no encontró portería. Algo dubitativo en la carrera, el '10' fue incapaz de batir a un Schlager que, aunque no tuvo que intervenir, le adivinó las intenciones.

El claro penalti sobre Lautaro no fue señalado directamente por el colegiado del encuentro, Amin Mohamed, sino que requirió la intervención del VAR. El contacto sobre el delantero del Inter de Milán era indiscutible y el árbitro corrigió su decisión. Messi, sin embargo, encadenó su tercer Mundial consecutivo fallando una pena máxima. Erró un lanzamiento en Rusia 2018 ante Islandia y en Qatar 2022 frente a Polonia, pero si algo ha demostrado a lo largo de su excelsa carrera el mejor futbolista de todos los tiempos, y especialmente en la última edición del Mundial, es que este fallo no le iba a afectar.

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Y así fue. David Alaba evitó que Messi adelantara a Argentina a la media hora de juego, pero no pudo hacer nada cuando recibió un pase atrás de Facundo Medina desde la izquierda del ataque y, después de que Thiago Almada dejara pasar el balón, efectuó un disparo inapelable con la zurda para marcar su decimoséptimo gol en los Mundiales.