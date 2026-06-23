UBA y BTB deciden unir fuerzas y crear un club de referencia en Almendralejo

Hay decisiones que trascienden lo deportivo. Movimientos que van mucho más allá de una clasificación, un ascenso o una victoria de fin de semana. La unión entre Unión Baloncesto Almendralejo (UBA) y Baloncesto Tierra de Barros (BTB) pertenece a esa categoría. Tras años caminando por separado, ambos clubes han decidido sumar esfuerzos para construir un único proyecto bajo una misma marca, un mismo escudo y una misma dirección. Un paso histórico que muchos aficionados llevaban tiempo reclamando y que puede marcar un antes y un después para el baloncesto de Almendralejo.

Durante demasiado tiempo, la ciudad ha vivido una realidad difícil de entender para muchos. Dos entidades trabajando por el mismo deporte, compartiendo objetivos similares y formando a centenares de jóvenes, pero recorriendo caminos diferentes. Una situación que, según reconocen numerosos aficionados y familias vinculadas al baloncesto local, acabó debilitando la capacidad de crecimiento de este deporte en Almendralejo. La división de recursos, esfuerzos y talento impedía consolidar una estructura fuerte capaz de competir con las grandes referencias del baloncesto extremeño.

La presentación oficial del nuevo proyecto tuvo lugar en el Palacio del Vino y la Aceituna, donde se respiró un ambiente cargado de ilusión y esperanza. Los presidentes Juan Manuel Sánchez Laja, por parte del UBA, y Manolo Castillo, representando al BTB en su despedida como máximo responsable, escenificaron una unión largamente trabajada que ahora comienza a tomar forma. El respaldo institucional, empresarial y social evidenció que la ciudad entiende la importancia de este paso.

Y es que las cifras hablan por sí solas. Gracias a esta integración, el nuevo UBA se situará entre los cuatro clubes con mayor número de licencias federativas de Extremadura. Una dimensión que obliga a pensar en grande y que abre la puerta a nuevos retos deportivos, organizativos y formativos. Para ello se ha diseñado una nueva estructura de club con una junta directiva reforzada, la incorporación de un director deportivo y varios coordinadores que garantizarán una línea de trabajo común en todas las categorías.

Pero el proyecto quiere ir mucho más allá de la competición. Uno de los mensajes más repetidos durante la presentación fue la necesidad de formar personas además de deportistas. El nuevo UBA trabajará programas relacionados con la salud, la nutrición, la educación financiera y el desarrollo personal, apostando por una formación integral que acompañe a los jugadores durante todas las etapas de su crecimiento.

Especial protagonismo tendrá también el baloncesto femenino, considerado una de las grandes prioridades estratégicas de la nueva entidad. El objetivo es consolidar su crecimiento y ofrecer a las niñas y jóvenes de Almendralejo una estructura sólida donde desarrollarse deportiva y personalmente.

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La unión de UBA y BTB representa mucho más que una reorganización deportiva. Significa recuperar una ilusión, acabar con años de fragmentación y ofrecer a la ciudad una referencia común. Un proyecto que busca que ningún niño o niña tenga que elegir entre dos caminos distintos para practicar el deporte que ama y que pretende volver a situar a Almendralejo en el lugar que merece dentro del baloncesto extremeño.