Fútbol. Segunda Federación
Don Benito y Badajoz compartirán grupo en Segunda Federación
Los dos equipos extremeños se enfrentarán a andaluces y canarios la próxima temporada
Samuel Sánchez
El Badajoz y el Don Benito compartirán grupo en Segunda Federación durante la temporada 2026-2027, en una composición marcada por la presencia mayoritaria de equipos andaluces y varios desplazamientos a Canarias.
Los dos representantes extremeños quedarán encuadrados en el Grupo IV junto a clubes como Recreativo de Huelva, Xerez CD, Atlético Sanluqueño, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Marbella, Estepona, Linares Deportivo, Ciudad de Lucena, Antoniano, Mijas y Atlético Central, de la ciudad de Sevilla.
La configuración del grupo también incluye a los equipos canarios como el Atlético Paso, el Tenerife B, el Tamaraceite y la UD Las Palmas Atlético, lo que obligará a Don Benito y Badajoz a afrontar viajes de larga distancia durante la próxima campaña.
El emparejamiento entre ambos conjuntos extremeños será uno de los principales atractivos de una temporada en la que el Don Benito regresa a Segunda Federación y el Badajoz volverá a competir con objetivos ambiciosos en la categoría.
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