Honda sondeó a Marc Márquez en Valencia 2025 para recuperarlo

El catalán Marc Márquez (Ducati) se había proclamado, muchas semanas antes, concretamente cinco grandes premios del final, nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP, conquistando su noveno título mundial. Lo había hecho en Motegi (Japón), el circuito de Honda, y lo había logrado a lomos de una flamante y poderosa Ducati ‘Desmosedici’.

Pocos días después de la conquista, en el Gran Premio de Indonesia, el italiano Marco Bezzecchi (porque todo hay que decirlo) se marcó un ‘Jorge Martín’, es decir, tiró nada más empezar la carrera grande al mayor de los Márquez, provocándole una nueva lesión en su ya delicado hombro derecho. Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia, no puso el grito en el cielo, no.

La lesión de Márquez, que, afortunadamente, se produjo al gran premio siguiente de proclamarse campeón del mundo, impidió al joven de Cervera (Lleida) seguir compitiendo durante el 2025, habiendo causado baja en Australia, Malasia, Portugal y Valencia.

Pero Márquez quiso estar presente, debía estar presente, en el último gran premio del año, en el circuito Ricardo Tormo, de Cheste, como poco para recibir la columna de campeón del mundo y, aunque no pudiese participar en el test del martes donde los pilotos probaron las motos de este año, convivir con el ‘team’ Lenovo Ducati los últimos días de su brillantísima temporada.

Marc Márquez, que ha reconocido mil veces que estará eternamente agradecido a Honda por el trato recibido y por la manera que le permitió rescindir su último año de contrato, siempre estará dispuesto a dialogar con la firma alada para lo que sea.

Lo que no sabe nadie y hoy desvela El Periódico es que, el viernes por la tarde del Gran Premio de la Comunidad Valencia, que despedía la temporada, la cúpula de Honda Racing Corporation (HRC), el departamento de competición de la firma alada, con la que Márquez obtuvo seis de sus siete títulos de la máxima categoría, le pidió a Alberto Puig, su hombre de confianza, amigo y antiguo jefe del campeonísimo catalán, que preparase un encuentro con MM93 para sondearlo de cara a esta (2026) y siguientes temporadas.

Márquez, que abandonó Honda con lágrimas en los ojos y siempre ha estado eternamente agradecido a la comprensión mostrada por los jefes japoneses para que pudiese rescindir su último año de contrato e irse a correr con una Ducati al equipo del desaparecido campeón italiano Fausto Gresini, aceptó, aquel viernes por la tarde, reunirse con los responsable de HRC en el camión blanco que los japoneses siempre tienen aparcado frente a su ‘box’.

Marc Márquez (Ducati), en el podio de Brno (República Checa). / ALEJANDRO CERESUELA

La reunión, según ha podido saber El Periódico y confirmado por las dos partes, que en ningún momento han querido pronunciarse sobre el encuentro, fue de lo más amable, agradable y sincera que cabía esperar entre dos partes que siempre, siempre, se llevaron de maravilla.

Márquez escuchó atentamente todo lo que tenían que decirle los responsables de HRC, que le describieron, no solo la difícil situación que estaban atravesando sino, también, sus planes de futuro, convencidos como están los japoneses de que, más pronto que tarde, tendrán, de nuevo, una moto ganadora.

En ningún momento, nunca, durante la conversación entre Honda y Márquez, se habló de dinero ni siquiera de la posibilidad de que el campeón catalán, que ya entonces tenía clarísimo que iba a renovar por dos temporadas más con Ducati, tal y como se hizo oficial ayer por la firma de Borgo Panigale (Italia), pudiese plantearse la posibilidad de un regreso a la que fue su casa durante tantos años.

“Marc siempre ha sido del criterio, siempre, de que si se encuentra bien, cómodo, a gusto, querido en el equipo que está, en la fábrica que está, no tiene motivo alguno para cambiar y, en ese sentido, en ese momento, pese a haber pasado un final de temporada horrible tras ganar el título, tenía clarísimo que seguiría vinculado a Ducati, insisto, porque él nunca vio motivo alguno para cambiar”, ha reconocido a El Periódico una fuente muy cercana al joven de Cervera (Lleida).

El entorno del nueve veces campeón del mundo asegura que, cuando Marc Márquez se siente feliz, cómodo, querido y competitivo, en un equipo, como es el caso del Lenovo Ducati, nunca se plantea cambiar.

Una cosa está clara, Márquez jamás le dirá “no” a Honda y mucho menos para hablar de lo que sea y cuando sea. Su relación con la firma japonesa y, muy especialmente, con Alberto Puig, quien le ayudó a resolver su contrato con la marca alada, sigue siendo magnífica y es evidente que si los responsables de HRC querían conversar con él, solo tenían que pedírselo. Es por ello, por señorío, por caballerosidad y por corresponder al exquisito trato recibido, que Márquez acudió a ese encuentro, pese a tener ya (casi) todo apalabrado con Ducati para su renovación (2027-2028).

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Son muchos, muchísimos, los que siempre han considerado que la carrera deportiva de Márquez acabará, de nuevo, en Honda, aunque este último contrato (2027-2028), que ha anunciado Ducati, hace cada vez más difícil esa posibilidad. Es más, ya en el primer año en Gresini, Márquez se vio obligado a responder, en infinidad de ocasiones, si, en alguna ocasión, se planteará regresar a Honda para concluir su brillante carrera. El "nunca se sabe" fue su respuesta más habitual.

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