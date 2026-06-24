Seis jóvenes de Extremadura se incorporan a organismos internacionales de referencia en la VIII edición de JJ.EE.OO.MM.

Las seis personas seleccionadas como participantes en la VIII edición del programa Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales (JJ.EE.OO.MM.) ya se han incorporado a sus respectivos destinos, donde durante los próximos doce meses desarrollarán una experiencia profesional en algunos de los organismos internacionales de referencia más relevantes del mundo.

Impulsado por la Fundación Jóvenes y Deporte y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el programa tiene como objetivo facilitar a jóvenes con titulación universitaria de Extremadura una experiencia formativa y profesional de alto nivel en organismos multilaterales durante doce meses, favoreciendo el desarrollo de competencias internacionales, la adquisición de experiencia en entornos multiculturales y la mejora de sus oportunidades profesionales futuras.

Álvaro Ortiz, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Lima (Perú). / FJYD

En esta octava edición, seis jóvenes de la región han iniciado sus pasantías en organismos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas y en otras instituciones internacionales de reconocido prestigio, con destinos en Europa y América Latina.

Las personas que han comenzado su pasantía son: Álvaro Ortiz Gallego, que desarrolla su pasantía en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Lima (Perú); Claudia Miguel Sanz, incorporada a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Bruselas (Bélgica); Ana González Moreno, que realiza su estancia profesional en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), en Brasilia (Brasil); Carmen Murillo Cabezas, que desarrolla su pasantía en el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en La Paz (Bolivia); Lucía Fernández Baz, incorporada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Ciudad de Panamá (Panamá); y Pablo Timón Iglesias, que realiza su pasantía en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París (Francia).

Pablo Timón, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París (Francia). / FJYD

Durante su estancia, se integrarán en equipos de trabajo internacionales y colaborarán en proyectos relacionados con ámbitos como la infancia, la educación, la salud, la igualdad, la diplomacia o el análisis de políticas públicas, adquiriendo una experiencia profesional de gran valor en instituciones de alcance global.

La Fundación Jóvenes y Deporte desempeña un papel fundamental en el acompañamiento durante todo el periodo de desarrollo de las pasantías, realizando un seguimiento continuo de la experiencia y favoreciendo el aprovechamiento de esta oportunidad tanto desde el punto de vista profesional como personal.

Desde su puesta en marcha, el programa Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales ha permitido que 52 personas jóvenes de la región realicen estancias formativas y profesionales en organismos internacionales de referencia. A lo largo de sus ocho ediciones, esta iniciativa se ha consolidado como una herramienta de referencia para impulsar la proyección internacional de la juventud extremeña y acercar el talento de Extremadura a espacios donde se diseñan y desarrollan iniciativas de alcance global.

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La experiencia adquirida por las personas participantes contribuye, además, a reforzar la presencia de Extremadura en el ámbito internacional, proyectando la imagen de una región comprometida con la formación, la excelencia y el impulso del talento joven. Un talento que, edición tras edición, demuestra su capacidad para desenvolverse en entornos altamente cualificados y representar a Extremadura en algunos de los principales organismos internacionales de mayor relevancia.