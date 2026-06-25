Kike Márquez, el golpe de efecto para el nuevo Extremadura

«Cuando un amor es verdadero, nunca se acaba». Fueron las primeras palabras de Kike Márquez como nuevo jugador del Extremadura. Las vimos en el spot promocional que el club publicó en sus redes sociales con motivo del anuncio de su fichaje, una vuelta muy esperada, pero no por ello menos emocionante. Seis temporadas después de su marcha casi obligada de Almendralejo por el derrumbe del ‘UD’, Kike Márquez vuelve al Francisco de la Hera y será de nuevo azulgrana con la camiseta con la que más feliz se ha sentido y ha triunfado. Es el regreso del ‘Torero’, como se le conoce por su reconocida pasión taurina.

El mediapunta sanluqueño se convierte en el sexto fichaje del Extremadura para su nuevo proyecto en Primera Federación. Ha sido una operación esperada, pero también difícil.

Kike Márquez ha firmado en Zamora dos brillantes temporadas en Primera Federación con 18 goles y 11 asistencias, siendo el mejor jugador de los rojiblancos en la categoría y quedándose a las puertas del ascenso a Segunda División el pasado fin de semana. Zamora ha abrazado a Kike Márquez y le ha dado mucho cariño, por eso la decisión del jugador ha sido compleja. Pero no es menos cierto que Márquez soñaba con vestir de azulgrana en la etapa final de su carrera. Cumplirá 37 años en julio y, aunque está en plena forma, es casi seguro que éste será su último gran contrato de fútbol profesional. Casado con una almendralejense y con una hija de seis meses, su regreso al Francisco de la Hera era prioridad. Y para el Extremadura ha sido una enorme oportunidad de mercado poder contar con un futbolista de su nivel, de su talento y con ganas locas de volver a jugar de azulgrana.

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La afición ha celebrado el fichaje como un movimiento estelar del club y, aunque Kike Márquez siempre es un jugador que genera debates y división de opiniones, no es menos cierto que su calidad es impepinable y que hablamos de uno de los mejores jugadores de la categoría. El Extremadura sigue buceando en el mercado. Ahora, las prioridades, se centran en un delantero y dos extremos.