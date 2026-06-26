Fútbol. Segunda Federación
Antonio Pavón, cuarto fichaje del Don Benito para Segunda Federación
El fichaje de Pavón se une a las incorporaciones de Gorka Santamaría, Raúl Castro y Lorenzo Busi.
Samuel Sánchez
El Don Benito ha confirmado el que hasta la fecha es su cuarto fichaje en lo que va de mercado estival. En este caso se trata de Antonio Pavón, extremo extremeño que llega procedente del Badajoz, equipo con el que llega tras conseguir el ascenso de categoría a Segunda Federación.
El conjunto dombenitense ha anunciado este viernes la incorporación de este habilidoso atacante, de la que la entidad calabazona destaca su "velocidad, desequilibrio y capacidad para el uno contra uno".
En las filas del Badajoz viene de disputar 29 partidos, 23 de ellos como titular, anotando además tres dianas en este temporada. Anteriormente, Pavón pasó por equipos como el Villafranca, con el que protagonizó una gran temporada anotando una decena de goles y ayudar así a su equipo a firmar una meritoria cuarta posición clasificatoria.
Ahora llega al Don Benito para disfrutar de la que será su primera aventura en la Segunda Federación, categoría a la que regresa el cuadro dombenitense tras su reciente título de liga en Tercera Federación.
El fichaje de Pavón se une a las incorporaciones de Gorka Santamaría, Raúl Castro y Lorenzo Busi.
Pretemporada
El Don Benito iniciará su pretemporada el próximo 20 de julio, tal y como ha confirmado el propio club. Será la primera toma de contacto para el nuevo proyecto rojiblanco, que volverá a tener a José Carlos Prieto 'Canica' al frente del banquillo y a Jorge Mendoza a los mandos de la dirección deportiva.
Todo ello para una campaña en la que el club ha vuelto a quedar encuadrado junto a andaluces y canarios con equipos como Recreativo de Huelva, Linares, Marbella o Tenerife B y la UD Las Palmas Atlético, entre otros.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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