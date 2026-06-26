Assen confirma (también) el cambio climático: de los 18 grados de 2025 a los 38 grados de 2026

El que no se crea en el cambio climático que se acerque por Assen. El que piense, que los hay a millones, que todo es cuento y que eso del cambio climático es falso, que venga al Gran Premio de los Países Bajos. El año pasado, en esta misma fecha, 26 de junio de 2025, hacía un frío que no veas. Estaba puesta la calefacción en la sala de prensa. Hoy, en Assen, a 26 de junio de 2026, en el trazado neerlandés, se han batido (casi) todos los récords habidos y por haber en la historia de Holanda, perdón, de los Países Bajos.

Edwin Winkels, uno de los mejores periodistas de los Países Bajos, residente desde hace ya muchas décadas en Catalunya, antiguo redactor de El Periódico y amigo de los de verdad, me cuenta que nunca, en Assen, había hecho tanto calor. “Nunca, Emilio, jamás. Es más, los 39 grados de hoy en ‘la catedral’ del motociclismo, se ha quedado a solo un grado, ¡solo uno!, del récord absoluto de mi país, que son los 40 grados alcanzados, el 25 de junio de 2019. Así que va a ser muy duro para tus pilotos”.

En el circuito, Ronald, un antiguo comisario de pista, mayor, mayor, me recordaba que “en 1976, en el TT, que es, en realidad, como aquí se conoce el GP de los Países Bajos, que ganó el gran Barry Sheene (Suzuki), hubo una ola tan bestia de calor que decenas de espectadores tuvieron que ser atendidos en los puestos de la Cruz Roja. Fue un caos total, pero no se cambió absolutamente nada, ni siquiera redujeron el número de vueltas”.

"Es un volcán, un auténtico volcán, nada que ver con un circuito. Al calor ambiental hay que añadir el calor que desprende el motor y el fuego que sueltan los neumáticos. ¡Uf! va a ser duro, sobre todo el domingo a 26 vueltas. Pero, bueno, estamos preparados para todo". Jorge Martín — Piloto de Aprilia Racing

Repito, si alguien defiende que no existe el cambio climático, que piense en Assen-2026. Nadie se ha planteado, de momento, reducir el número de vueltas de las dos carreras para disminuir el sufrimiento de los pilotos. La de mañana, sábado (15.00 horas, DAZN), será a 13 vueltas y el GP del domingo (14.00 horas, DAZN), el doble, 26.

Eso sí, la organización del Mundial ha suspendido, hoy, a media tarde, la conocida ‘fan zone’ donde los aficionados se esperan durante un par de horas (hubiesen habido decenas de desmayos, como en 1976) a que los pilotos aparezcan, un cuarto de hora, y firman autógrafos, eso, bajo un sol y calor insoportable.

Marc Márquez (Ducati) se baja de su Ducati ante la mirada de un montón de espectadores. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Lo juro, parecía un volcán, no tenía nada que ver con una pista de carreras”, explica Jorge Martín (Aprilia). “Yo no recuerdo un calor igual en Assen, nunca, ¡jamás!, ni tampoco en Malasia e Indonesia, que es donde más sufrimos. Lo de hoy no es comparable a nada, pues al calor ambiental, al sol, debes añadir el calor que sale del motor y te sube por el mono e, incluso, el que desprenden los neumáticos cuando se ponen a mil. No hay otra que adaptarse, vigilar la alimentación y descansar todo lo que puedas”.

"Recuerdo perfectamente que, el año pasado, hacía un frío de cuidado, tanto que hubieron muchas caídas por frío y, este año, ya ves, hay muchas caídas por excesivo calor" Pedro Acosta — Piloto de KTM

“El calor es tremendo y, encima, convierte una pista, ya de por sí crítica, pues cuando te caes, te caes a 250 km/h. y, encima, sobre una gravilla con rocas, no con piedrecitas”, cuenta Marc Márquez. “Con este calor, es difícil entender el límite de tu pilotaje, de la moto, de los neumáticos. Y te calor te da más confianza que el frío, pero tienes menos agarre. No sé, la verdad es que entre el frío del año pasado, que fue tremendo, y este calor abrasador, debería haber una media”.

“Recuerdo”, acaba contando Pedro Acosta (KTM) con su desparpajo habitual, “que el año pasado hubo un montón de caídas por el frío y, hoy, ha habido un montón de caídas por el tremendo calor que hay. Yo (y soltó una enorme carcajada) quisiera que lloviese, pues nos beneficiaría al tener una moto inferior a las demás, pero vamos a pelear haga o no este calor. Pero, sí, nadie, nadie, esperaba este calor en Assen, donde siempre hacía fresquito”.

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En los ensayos del sábado del pasado año, la temperatura en Assen fue de 18 grados; hoy, a la misma hora, en idéntico entrenamiento, el termómetro señalaba 38 grados, es decir, 20 grados más, solo 365 días después.

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