Miguel Fuster conquista el 55 Rallye de la Vendimia y Carlos Gallardo se impone en el regional extremeño

El 55 Rallye de la Vendimia volvió a convertir a Almendralejo en el gran epicentro del automovilismo extremeño con una edición marcada por el altísimo nivel de participación, la emoción hasta los últimos kilómetros y el triunfo del seis veces campeón de España Miguel Fuster, que, junto a Diego Fuentes, se impuso al volante de un Skoda Fabia Rally2 tras una intensa batalla deportiva. La prueba, organizada por el Motor Club Almendralejo y puntuable para el Campeonato de España de Rallyes y el regional extremeño, reunió a 41 equipos y a algunos de los mejores pilotos nacionales sobre un recorrido de ocho tramos cronometrados y más de 104 kilómetros contra el reloj.

Fuster cimentó su victoria durante la segunda mitad del rallye, donde consiguió superar al también ex campeón de España y del Mundial Júnior Dani Solá, que regresaba al Rallye de la Vendimia veinticinco años después. Ambos protagonizaron un espectacular duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el último bucle, aunque finalmente Solá, acompañado por David Moreno, tuvo que conformarse con la segunda posición al no poder recortar la ventaja del piloto alicantino. La tercera plaza absoluta fue para los asturianos Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, que también pelearon por la victoria pese a arrastrar una penalización de cinco segundos tras tocar una chicane. La prueba estuvo marcada además por varios abandonos importantes, entre ellos el del líder del Campeonato de España, Surhayen Pernía, que tuvo que retirarse por una avería mecánica cuando ocupaba la cuarta posición.

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Entre los representantes extremeños brilló con luz propia el almendralejense Carlos Gallardo, copilotado por Paco Izquierdo, que firmó una destacada actuación al finalizar octavo de la clasificación absoluta frente a algunos de los mejores equipos del panorama nacional y, además, proclamarse vencedor del Campeonato de Extremadura. Tras mantenerse durante buena parte del rallye en la décima posición, el piloto de Almendralejo fue escalando puestos hasta completar una actuación sobresaliente que le permitió imponerse en el certamen regional. El abandono por problemas mecánicos de Antonio Luis Casimiro, cuando marchaba como el mejor extremeño, dejó el camino libre para que Gallardo e Izquierdo certificaran un triunfo de enorme mérito. Completaron el podio autonómico Julián Jiménez y Alberto Espino, segundos, y José María Obreo y Sergio Castilla, terceros. La competición dejó también numerosos abandonos entre los equipos extremeños debido, en su mayoría, a averías mecánicas. Tras el éxito organizativo y deportivo de esta histórica edición del Rallye de la Vendimia, el Campeonato de Extremadura de Rallyes regresará el próximo 29 de agosto con la disputa del primer Rally Sprint Tierra de Barros.