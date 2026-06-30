Calendario LaLiga EA Sports 2026-2027: Los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid, en las jornadas 10 y 35

Los dos ‘clásicos’ entre el Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2026-27 se jugarán en la décima y la trigésimo quinta jornada, según deparó el sorteo celebrado este martes en Madrid.

A falta de la fecha exacta, el primero de ellos, con el Camp Nou como escenario, se jugaría el 25 de octubre de 2026, mientras que el segundo, en el Santiago Bernabéu, sería el 9 de mayo.

El FC Barcelona arrancará la defensa de su título en LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se medirán como locales a la Real Sociedad y al recién ascendido Málaga CF respectivamente, según deparó el sorteo del calendario celebrado este martes en la Plaza de Colón de Madrid.

El resto de la primera jornada, que se celebrará partida según se haya desarrollado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y con un primer bloque empezando el fin de semana del 15-16 de agosto, será la compuesta por el Deportivo Alavés-Getafe, Celta-Osasuna, RC Deportivo-Elche, Espanyol-Levante, Racing-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Betis.

Por otro lado, en cuanto a la última fecha del campeonato, el 30 de mayo, el FC Barcelona jugará a domicilio ante el Getafe CF, al igual que el Atlético de Madrid ante el Real Betis, mientras que el Real Madrid cerrará en el Santiago Bernabéu contra el RC Deportivo. Athletic Club-Rayo Vallecano, Elche-Racing, Espanyol-Alavés, Levante-Celta, Málaga-Sevilla, Osasuna-Valencia y Real Sociedad-Villarreal completarán este fin de semana.

Por su parte, el Real Madrid se medirá al Atlético de Madrid primero en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada 7 (20 de septiembre) y le recibirá en la 30 del 4 de abril, mientras que el conjunto blaugrana y el colchonero se verán las caras en la jornada 12 (8 de noviembre) en Madrid, y en la 23 (7 de febrero) en la Ciudad Condal.

LaLiga EA Sports 26-27 dará comienzo el fin de semana del 14-15-16 de agosto, aunque los equipos con un número significativo de jugadores en la semifinales o final del Mundial lo harán el 25, 26 o 27 del mismo mes, con solicitud también los días 18, 19 o 20. El campeonato terminará el 30 de mayo y sólo una jornada, la 33, será entre semana, entre el 20 y el 22 de mayo, mientras que habrá cuatro ventanas internacionales, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, entre el 9 y el 17 de noviembre, entre el 22 y el 30 de marzo, y entre el 7 y el 15 de junio.

En cuanto a la Copa del Rey, su Primera Eliminatoria será a finales de octubre, los dieciseisavos a mediados de diciembre, octavos y cuartos en enero, la ida de las semifinales a principios de febrero y la vuelta un mes después, con la final programada para el sábado 24 de abril.

Finalmente, la Supercopa de España cambia de fechas y en lugar de disputarse en enero, se celebrará entre el 2 y el 7 de febrero en una sede todavía por definir ya que no se puede llevar a cabo en Arabia Saudí por albergar el país la Copa de Asia.

Por otro lado, la Liga F Moeve 26-27, la máxima categoría del fútbol femenino nacional, empezará el fin de semana del 29-30 de agosto y concluirá el 23 de mayo, con un calendario de 30 jornadas y dos fechas intersemanales antes de la disputa del Mundial de Brasil.

La primera jornada tendrá un siempre atractivo derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con el Barça Femení comenzando la defensa de su título en el Estadi Johan Cruyff ante el Costa Adeje Tenerife. Los dos Clásicos serán en el jornada 6, en Barcelona el 4 de octubre, y en la 21, en el Alfredo di Stéfano el 21 de febrero.

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La Copa de la Reina Iberdrola dará inicio el 9 de septiembre con la disputa de la Primera Eliminatoria y, posteriormente, se celebrarán, por primera vez a partido único, las siguientes rondas los días 30 de septiembre, 4 de noviembre, 19 y 20 de diciembre, 17 de febrero y 17 de marzo, con la final el sábado 15 de mayo. La Supercopa de España Iberdrola se decidirá entre el 19 y el 24 de enero.