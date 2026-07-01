Javi Galán se marcha de Osasuna y regresa al Celta

El futbolista pacense Javi Galán volverá a vestir la camiseta del Celta de Vigo, club con el que ha firmado hasta 2028 y en el que alcanzó el mejor momento de su carrera deportiva. El lateral izquierdo inicia así una segunda etapa en Balaídos tras cerrar su vinculación con Osasuna, donde militó durante la segunda mitad de la pasada temporada.

La oficialidad del regreso llegó el mismo día en que expiró su contrato con el conjunto navarro. Osasuna anunció que no prorrogaría el acuerdo con el defensa extremeño, al que agradeció su profesionalidad y su contribución para lograr la permanencia en Primera División. Durante su estancia en Pamplona disputó 21 encuentros oficiales, veinte de ellos en Liga y uno en la Copa del Rey.

El retorno a Vigo supone una vuelta a un escenario especialmente significativo para Galán. Fue en el Celta donde se consolidó como uno de los laterales más destacados del campeonato, disputando 79 partidos oficiales y ofreciendo un rendimiento que llamó la atención del Atlético de Madrid, que lo incorporó en el verano de 2023. Posteriormente pasó por la Real Sociedad y Osasuna, acumulando experiencia en competiciones de máximo nivel como la Liga de Campeones, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes.

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Tras su paso por Real Sociedad y Osasuna, Galán vuelve a un Celta de Giraldez que disputará competición europea. El pacense afronta ahora el desafío de recuperar el protagonismo que le convirtió en uno de los futbolistas más cotizados de su posición, volviendo a un club donde dejó una huella difícil de olvidar