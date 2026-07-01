El Sport Extremadura inicia una profunda renovación de su plantilla

El Sport Extremadura ya ha puesto en marcha la planificación de su histórico estreno en Primera Federación. Tras asegurar en las últimas semanas la continuidad de buena parte del bloque que logró el ascenso, la entidad pacense ha comenzado ahora a definir el capítulo de salidas con una profunda reestructuración de la plantilla que deja marchar a nueve futbolistas, entre ellas algunas de las protagonistas del éxito conseguido la pasada temporada.

La despedida más significativa es la de Espe Cuello, capitana y uno de los grandes símbolos del club desde su fundación. La futbolista cierra una etapa de cuatro temporadas en las que ha sido una de las referentes del vestuario y pieza clave en el crecimiento de la entidad hasta alcanzar la segunda categoría del fútbol nacional. Su adiós tiene además un componente especialmente emotivo, ya que la propia jugadora ha confirmado que pone fin a su carrera deportiva.

Junto a Cuello tampoco continuarán Leoe, Langstrom, Ivet, Daysy, Elena González, Mireia, Marta Fernández y Ozbay, una relación de bajas que evidencia la importante remodelación que afrontará el equipo este verano. Entre ellas destacan especialmente las marchas de Daysy, Elena González y Mireia, tres futbolistas que gozaron de un papel relevante durante la temporada del ascenso y cuya salida obligará al club a reforzar varias posiciones.

Renovaciones y fichajes

Antes de anunciar estas bajas, el Sport había blindado la continuidad de la base sobre la que pretende construir su proyecto en Primera Federación. Vicky Herrando, Anlly, Saioa, Valeria Tena, Amanda, Claudia Sánchez, Alba Zafra, Felicité, Ana Herrera, Karen Venica, Fátima López y Carmen Pérez seguirán defendiendo la camiseta verdinegra el próximo curso.

Noticias relacionadas

La dirección deportiva trabaja ahora en completar la plantilla con nuevas incorporaciones. El club ya tiene varios fichajes cerrados, que serán oficializados de forma progresiva durante los próximos días, con el objetivo de dotar al equipo de la experiencia y el nivel competitivo necesarios para afrontar con garantías el desafío de la categoría de plata del fútbol femenino español.