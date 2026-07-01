La falta de luz suspende el duelo entre Jódar y Carreño en el cuarto set

La falta de luz en las pistas exteriores del All England Club obligaron a Rafa Jódar y Pablo Carreño a parar su partido de segunda ronda de Wimbledon antes de llegar a su fin. Con dos sets a uno a favor del tenista asturiano (6-3, 3-6, 6-1 y 1-2 susp.), el juez del partido informó a los jugadores una decisión que es recurrente día a día en las pistas sin cubierta.

La programación de la pista 2 auguraba ya de buen inicio una jornada muy larga comprometiendo el fin del partido entre los españoles dentro de la jornada del miércoles. Más aún después de que la organización pusiera también la finalización del partido de Cobolli y Navone, que sufrió la misma situación en la jornada del martes.

Con todo ello, el duelo entre Jódar y Carreño empezó pasadas las 19:30 horas en España, sabiendo que solo un partido rápido a tres sets podía tener la opción de terminar en el mismo día. Y ya desde el principio se vio que el encuentro no tenía previsto un guion como ese.

Pese al inicio certero de Jódar, que empezó con rotura a favor a las primeras de cambio, Carreño tuvo capacidad de reaccionar y al igual que ya pasó hace un mes en Roland Garros, en aquella ocasión en los octavos, el asturiano terminó por sorprender en el set inicial.

Del 2-0 para el madrileño, al 3-6 para el asturiano, que de nuevo se vio superado en el inicio del segundo parcial. Repitió historia el madrileño, que está vez no dejó perder la ventaja inicial, aunque no sin tener que resistir a las malas intenciones de Carreño desde el resto.

El tercer set tuvo un inicio y un final muy diferente, con Carreño siendo el claro dominador del juego, apoderándose del parcial por un contundente 6-1. La incertidumbre sobre si seguir o no ya sobrevolaba en la pista y pese a que empezó el cuarto set, apenas se jugaron tres juegos (2-1 para Jódar).

Justo en el momento que se paró el encuentro, el tenista de Leganés estaba siendo atendido de su tobillo después de un resbalón en el que se hizo daño. Habrá ver como se recupera Jódar y si tiene capacidad para remontar este jueves el partido, en el segundo turno de la jornada (sobre las 14:30 horas) en la misma pista 2.

SINNER AVANZA

Quien sí cumplió en su partido fue Jannik Sinner, aunque otro día más no tuvo la soltura a la que nos tiene acostumbrados en estas rondas iniciales de Grand Slam. El italiano superó a Nuno Borges sin ceder un set (7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4) aunque teniendo que remar sobre todo en el segundo set, donde el portugués llegó a sacar para igualar el marcador.

En su siguiente prueba, el número uno se medirá al estadounidense Brooksby, que superó también sin ceder un set al peruano Buse.

Noticias relacionadas

Tampoco dejó escapar un solo set Alejandro Davidovich, que sigue en estado de gracia tras alzarse con el título en Mallorca y destrozó al húngaro Marozsan (6-3, 6-0 y 6-3). El malagueño se medirá en tercera ronda al también húngaro Fucsovics.