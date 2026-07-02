Portugal, rival de España en los octavos de final del Mundial 2026

Ha llegado la hora de la verdad en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección española no ha mostrado su mejor versión en la fase de grupos, pero ha logrado recuperar su mejor nivel en las rondas eliminatorias y ha superado a Austria en dieciseisavos de final.

Sin Nico Williams ni Yéremy Pino, lesionados, y con Víctor Muñoz todavía en la recta final de su recuperación, Luis de la Fuente tuvo que tirar de fondo de armario para armar un once competitivo. Y la respuesta fue positiva: España superó a Austria y selló su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026, en un partido exigente ante un rival que ya había demostrado en la fase de grupos que no era una selección cómoda.

Austria llegaba a los dieciseisavos con un balance de una victoria, un empate y una derrota, y confirmó que era un equipo competitivo, valiente y con capacidad para proponer. A diferencia de otros rivales anteriores, no se encerró atrás y trató de discutirle fases del partido a la selección española, pero la calidad de la Roja terminó imponiéndose en una eliminatoria sin margen de error.

España respondió al desafío con oficio y pegada. El triunfo refuerza la candidatura del equipo de Luis de la Fuente, que sigue adelante en el Mundial pese a las bajas y vuelve a demostrar que tiene recursos suficientes para competir incluso cuando el plan inicial se ve condicionado por las lesiones.

Portugal será el rival de España en octavos del Mundial 2026

Después de superar a Austria en dieciseisavos de final, España se enfrentará en octavos a Portugal, vencedor de la eliminatoria entre ante Croacia. El conjunto luso no ha podido acabar en primera posición de su grupo, el K, pero pudo superar al cuadro balcánico en un encuentro con un final polémico y con el primer gol de Cristiano Ronaldo en una fase eliminatoria de un Mundial.

Noticias relacionadas

El compromiso entre España y Portugal se disputará este lunes 6 de julio a las 21.00 horas (CEST) en el AT&T Stadium de Dallas.