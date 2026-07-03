Boubacar Keita, experiencia para la medular del Don Benito

El Don Benito avanza en la confección de la plantilla a escasas tres semanas de comenzar con la preparación de la próxima temporada y lo hace anunciando un nuevo fichaje. En este caso se trata de Boubacar Keita, mediocampista senegalés de 26 años que llega procedente de la Unió Esportiva Porreres, del grupo tercero de Segunda Federación.

En cualquier caso, se trata de un futbolista que cuenta con una contrastada experiencia en la categoría. Sin ir más lejos, también la pasada campaña formó parte del Águilas, con el que disputó 16 partidos, 14 de ellos como titular. Antes pasó por las filas de Estepona y Logroñés, con el que también jugó en Primera Federación. De hecho, en la categoría de bronce acumula más de 60 encuentros repartidos en equipos como el Recreativo de Huelva, el propio Logroñés o el Intercity.

Fuente: El Periódico de Extremadura