Fútbol. Segunda Federación
Boubacar Keita, experiencia para la medular del Don Benito
Antes pasó por las filas de Estepona y Logroñés, con el que también jugó en Primera Federación.
Samuel Sánchez
El Don Benito avanza en la confección de la plantilla a escasas tres semanas de comenzar con la preparación de la próxima temporada y lo hace anunciando un nuevo fichaje. En este caso se trata de Boubacar Keita, mediocampista senegalés de 26 años que llega procedente de la Unió Esportiva Porreres, del grupo tercero de Segunda Federación.
En cualquier caso, se trata de un futbolista que cuenta con una contrastada experiencia en la categoría. Sin ir más lejos, también la pasada campaña formó parte del Águilas, con el que disputó 16 partidos, 14 de ellos como titular. Antes pasó por las filas de Estepona y Logroñés, con el que también jugó en Primera Federación. De hecho, en la categoría de bronce acumula más de 60 encuentros repartidos en equipos como el Recreativo de Huelva, el propio Logroñés o el Intercity.
Fuente: El Periódico de Extremadura
- Badajoz activa una nueva promoción de viviendas en La Banasta: así será el desarrollo de 7.000 metros cuadrados
- El Faro trae la magia Disney a Badajoz con un viaje a Disneyland París como gran premio
- Juzgan a tres enfermeros de Badajoz por consultar el historial clínico de una compañera sin autorización
- Nueve migrantes de Mali denuncian que han sido echados de un parque de Badajoz por la policía
- Piden la libertad provisional del investigado por la muerte de una mujer en Badajoz cinco meses después de su ingreso en prisión
- El PSOE pide revisar el modelo de la Feria de San Juan de Badajoz y acusa al concejal de hacer un balance 'autocomplaciente
- ExpOtaku aterriza este fin de semana en Badajoz con anime, K-pop, videojuegos y cultura japonesa
- Badajoz devolverá la fachada original a un edificio emblemático de la plaza de España