Estefa regresa a Badajoz para jugar en el Sport Extremadura

Estefa Lima vuelve a casa. Cinco campañas después de su marcha del Santa Teresa, la futbolista regresa a Badajoz para defender los colores del Sport Extremadura en su llegada a Primera Federación.

De este modo, Estefa se convierte en el primer e ilusionante fichaje de la entidad verdinegra tras la consecución del ascenso, cumpliendo con los parámetros expresados por la dirección del Sport de traer a jugadoras extremeñas que se encontraban fuera de la región.

La experiencia de Estefa es por todos conocida. Tras más de un lustro defendiendo el rojo y el blanco del Santa Teresa, club al que llevó a Primera División, las pésimas circunstancias en las que se encontraba la entidad en su etapa final obligaron a la jugadora a buscarse equipo lejos de Badajoz. Fue en ese momento cuando apareció el Villarreal. Con el club groguet disputó dos campañas en las que acumuló 37 encuentros y anotó tres tantos en liga.

Posteriormente se marchó al Alhama El Pozo, donde consiguió un ascenso a Primera División en la temporada 2024/25. En el cuadro murciano ha sido una de las jugadoras más relevantes, jugando 26 partidos en su primera temporada y 28 en la segunda, aunque con menos importancia en este último año.

Un último año en el que Estefa tuvo la oportunidad de regresar a Badajoz antes de tiempo, aunque como rival. La clasificación del Sport Extremadura a la Copa de la Reina trajo consigo un enfrentamiento entre las verdinegras y el Alhama, que cayó del lado murciano, haciendo valer las dos categorías de diferencia. Precisamente Estefa fue la autora del primer gol del Alhama desde el punto de penalti. Aunque el Sport compitió al máximo y gozó de acciones para haber logrado un botín mayor, la victoria y el pase de ronda se marcharon a Murcia.

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Con todo, seis años después regresa a la capital pacense una de las grandes referentes del fútbol femenino regional. La incorporación de Estefa, además de todo lo que supone en lo deportivo, da identidad y relevancia al proyecto de un Sport Extremadura que va muy en serio en su primera temporada en Primera Federación.