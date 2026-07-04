Así hemos vivido la etapa 1 del Tour de Francia

Tres años después de su hazaña en el Tour 2023, el danés Jonas Vingegaard volvió a enfundarse el maillot amarillo de la "grande boucle" en la "montaña mágica" de Montjuic al conducir al Visma hasta el triunfo en la contrarreloj por equipos inaugural, por lo que ganó la primera batalla al gran rival a batir, el esloveno Tadej Pogacar.

La crono inicial por equipos del Tour de Francia que tuvo a Barcelona como escenario de lujo con un monumental recorrido de 19,6 km entre la playa y la montaña de Montjuic, encumbró de nuevo a Vingegaard (Hillerslev, 29 años), ganador de 2 Tour y aspirante al tercero en el presente ejercicio. En el primer combate con el UAE y el máximo favorito Tadej Pogacar, el nórdico volvió al amarillo que le negó el esloveno desde 2023.

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Vingegaard marcó el tiempo del equipo en 21.47 minutos, a una media de 54 km/hora. Después de ser lanzado por su compañero Piganzoli, el danés remató la faena volando en la última subida para dar el triunfo al Visma. Todo un idilio del nórdico con Cataluña, ya que el ganador del Giro, poco antes ganó antes la Volta.