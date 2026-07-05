Daniel Delgado se impone en el Slalom Mixto de Fuente de Cantos

El Slalom Mixto de Fuente de Cantos volvió a responder a las expectativas en una edición marcada por el calor, el ambiente y la emoción sobre el trazado. La prueba, organizada por el Motor Club Fuente de Cantos, volvió a consolidarse dentro del calendario automovilístico extremeño con un recorrido de 1.300 metros en el recinto ferial, sobre una superficie mixta de asfalto y tierra que aumentó la dificultad para los pilotos y el atractivo para los espectadores.

Finalmente fueron 17 los pilotos que tomaron la salida, tras dos bajas de última hora. El horario, con las mangas oficiales ya avanzada la tarde, buscó evitar las horas más duras de una jornada de julio en Extremadura, aunque el calor siguió siendo protagonista y exigió al máximo a los participantes.

Duelo ajustado por la victoria

La lucha por el triunfo tuvo como protagonistas a Daniel Delgado y Sergio Castilla, que mantuvieron un intenso pulso durante las dos mangas oficiales. Delgado, penalizado en la primera, firmó una segunda manga decisiva para hacerse con la victoria y superar por poco más de medio segundo a Castilla.

La pelea por el tercer puesto también se resolvió por un margen mínimo. Jorge Romero logró subirse al último escalón del podio por delante de Víctor Martínez, cuarto con su Peugeot 106 S16 a solo 273 centésimas. También hubo igualdad entre Ignacio Lemus y David Herrera, con ventaja para el primero en una jornada menos favorable para Herrera, ganador de las anteriores citas, que tuvo que conformarse con la sexta posición.

En la categoría de Promoción, la victoria también fue para Daniel Delgado, seguido por Jorge Romero y David Herrera. La prueba reunió en esta categoría a nueve pilotos, confirmando el interés por una especialidad que sigue sumando participantes y ofreciendo oportunidades a nuevos nombres.

En Car Cross, con solo dos participantes, el triunfo fue para Steven Guerrero, que ya había sido el más rápido en los entrenamientos y logró imponerse a Cabello, lastrado por varias penalizaciones. Tras su segundo puesto en el Slalom Ráfagas Racing-Almendralejo, Guerrero pudo esta vez subir a lo más alto del podio.

La cita contó además con mucho público, que buscó la sombra durante las horas de más sol y disfrutó del espectáculo cuando cayó la noche. El ambiente en el recinto ferial completó una jornada en la que no faltaron los aficionados jóvenes ni los coches con neones que dieron una nota de color a la prueba.

La especialidad volverá a la actividad el 12 de septiembre con el Slalom de Jaraíz de la Vera, ya en tierras cacereñas.

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