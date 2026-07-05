Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 2 del Tour de Francia
Del Toro triunfa en Montjuic y Vingegaard mantiene el liderato
Redacción
El mexicano Isaac del Toro logró este domingo la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, con meta en la montaña barcelonesa de Montjuic, por delante de su jede filas en el UAE, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo de líder.
En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.
Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de UAE calificó de "increíble".
"Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano, que recordó que esta noche la selección de fútbol de su país se juega esta noche el pase a cuartos de final del Mundial en el que son anfitriones contra Inglaterra.
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