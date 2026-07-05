Un incendio obliga a prohibir presencia de público en el tramo final de la tercera etapa del Tour de Francia

La tercera etapa del Tour se disputará este lunes "sin público y sin caravana" desde su entrada en territorio francés y hasta la llegada a la meta de Les Angles, por el incendio que se declaró y que sigue avanzando a unos 60 kilómetros de allí, confirmó a EFE una portavoz de la Prefectura de los Pirineos Orientales.

La portavoz señaló que la condición que se ha fijado para que se pueda mantener la prueba, que saldrá de la ciudad barcelonesa de Granollers, en el contexto de la urgencia por la gestión del fuego de Trévillach, es que no detraiga más que los medios imprescindibles.

En una conferencia de prensa, el prefecto de este departamento fronterizo con España, Pierre Regnault de la Mothe, señaló que se trata de "limitar a lo estricto necesario la movilización de los servicios del Estado".

"Será una etapa del Tour de Francia sin público, en todo caso en la parte francesa", declaró Regnault de la Mothe, que explicó que ante el avance del fuego por la fuerte tramontana ha ordenado la evacuación de más de 5.000 personas en el macizo de Les Aspres.

El fuego, que se declaró el sábado por la tarde en el término municipal de Trévillach, se reavivó desde este domingo por la mañana por el viento, con ráfagas de 60 kilómetros por hora, y por la tarde se dirigía a Casenoves, en Ille-sur-Têt. Por el momento ha quemado unas 1.650 hectáreas, según la Prefectura.

Los esfuerzos de las autoridades se centraban allí, pero también en Rodès y en Boleternère para tratar de evitar la propagación hacia el vecino macizo de Les Aspres.

Un bombero y un habitante de la zona resultaron heridos y se encontraban en urgencia absoluta, indicó la Prefectura, que había pedido ya antes a los alcaldes de ocho localidades de la zona que reunieran a los ocupantes de las masías aisladas.

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Unos 700 bomberos se encontraban trabajando sobre el terreno durante la tarde con 200 vehículos y nueve aeronaves, incluidos dos hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones bombarderos de agua de tipo DASH y tres helicópteros bombarderos de agua.

Fuente: El Periódico