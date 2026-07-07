Las chicas de 3x3 Embassy se dejan ver por el Campus Calderón

El baloncesto 3x3 dejó de ser hace tiempo una disciplina complementaria para convertirse en una especialidad con identidad propia. Más dinámica, más intensa y cada vez con mayor presencia en el panorama internacional, la modalidad vive un momento de expansión que la Fundación José Manuel Calderón lleva años impulsando desde uno de sus proyectos más consolidados: el Campus Calderón.

La vigésima edición del campus, que se celebra estos días en Badajoz, ha dado un paso más en esa apuesta con una jornada muy especial. Los participantes, jóvenes de entre 15 y 16 años, compartieron entrenamiento con las jugadoras del Embassy Team, el primer club profesional español dedicado al baloncesto 3x3 y un proyecto en el que participan dos referentes del baloncesto nacional como José Manuel Calderón y Berni Rodríguez.

Más que una simple exhibición, la sesión permitió a los campistas conocer desde dentro cómo trabaja un equipo profesional que prepara una competición del máximo nivel. Mientras el Embassy Team ultimaba los detalles para disputar las Women Series de Cáceres, previstas para los días 9 y 10 de julio, las jugadoras abrieron sus entrenamientos a los jóvenes, compartiendo ejercicios, conceptos tácticos y experiencias personales.

La internacional Alejandra Mastral destacó precisamente ese carácter bidireccional de la actividad. «Para nosotras también es muy positivo porque los campistas nos ayudan a entrenar y, al mismo tiempo, pueden ver cómo se prepara un equipo para competir en 3x3. Es una forma de acercarles esta modalidad y despertar su interés por el deporte», explicó.

La jugadora incidió además en el valor formativo que ofrece esta disciplina incluso para quienes practican baloncesto convencional. «Es un baloncesto mucho más rápido y físico, que exige tomar decisiones constantemente y ayuda a mejorar aspectos individuales que luego también son muy útiles en el 5x5», señaló.

Una visión compartida por su compañera Marta Morales, quien puso el foco en la ilusión que transmiten los más jóvenes. «Es muy bonito ver que los niños mantienen la misma ilusión que teníamos nosotras cuando empezábamos. Hacen amigos y viven experiencias que seguramente recordarán durante mucho tiempo», afirmó.

Morales considera además que el crecimiento del 3x3 responde a sus enormes posibilidades como herramienta de aprendizaje. «Es una modalidad que ayuda a desarrollar recursos ofensivos, a ser más agresivo en el juego y a mejorar la velocidad en la toma de decisiones, aspectos que también son muy importantes para el baloncesto de 5x5», añadió.

Las dos jugadoras coincidieron también en agradecer el respaldo de José Manuel Calderón a proyectos como el Embassy Team. Para ambas, contar con el impulso de uno de los grandes referentes del baloncesto español supone un importante respaldo para seguir desarrollando un proyecto que apuesta decididamente por el crecimiento del baloncesto femenino.

Dos décadas apostando por el 3x3

La presencia del Embassy Team no fue casual. El Campus Calderón lleva años incorporando el 3x3 a su programación y, en esta edición conmemorativa del vigésimo aniversario, la Fundación ha decidido reforzar todavía más ese compromiso.

El director del Campus, Fernando González, recordó que la promoción de esta modalidad forma parte del ADN del proyecto desde hace mucho tiempo. «Es un lujo poder contar con jugadoras profesionales de 3x3 compartiendo esta semana con los niños del Campus. Siempre intentamos que los participantes puedan llevarse vivencias junto a deportistas de este nivel, porque son experiencias que les enriquecen tanto dentro como fuera de la pista», aseguró.

González recordó además que la Fundación fue una de las primeras en apostar por esta disciplina cuando todavía no gozaba de la repercusión actual. «Aunque sea baloncesto, el 3x3 es muy diferente al 5x5. Desde hace muchos años, tanto en el Campus como en los proyectos de la Fundación José Manuel Calderón, trabajamos para promocionar esta disciplina. Fuimos un poco pioneros y ahora, con el auge que está viviendo el 3x3 y la celebración la próxima semana del World Tour de Cáceres, era importante darle aún más protagonismo dentro de la programación del Campus», destacó.

La experiencia también dejó huella entre los propios participantes. José Ángel Martín, que este verano cumple su cuarta edición como campista, valoró muy positivamente una jornada diferente a las habituales.

Alejandra Mastral junto a uno de los participantes del Campus Calderón. / Campus Calderón

«Ha sido un entrenamiento muy bonito y productivo. Hemos podido ver cómo trabajan las jugadoras, aprender de sus movimientos y después compartir un rato con ellas. Son experiencias que no se viven todos los días», explicó.

El joven también destacó el peso que el 3x3 ha ido ganando dentro del Campus. «Es una modalidad que nos gusta mucho porque aprovecha muchas cosas del baloncesto y siempre se aprende. Tanto en los entrenamientos como en las actividades que hacemos durante la semana, el 3x3 nos ayuda a mejorar», concluyó.

Noticias relacionadas

La actividad refuerza el carácter formativo de un Campus Calderón que, veinte años después de su nacimiento, sigue combinando tecnificación deportiva con valores como el compañerismo, el esfuerzo, la inclusión y el aprendizaje a través del deporte. El 3x3, convertido ya en una de las señas de identidad del programa, volvió a demostrar que ha llegado para quedarse.