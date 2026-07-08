El BCB y Ruslan Alexander separan sus caminos

El Vítaly La Mar BCBadajoz continúa perfilando su plantilla para el estreno en Segunda FEB y ha confirmado la segunda salida del verano. Tras la marcha de Adri Méndez por motivos personales, el siguiente jugador en despedirse de la entidad pacense es Ruslan Alexander, que pone fin a su etapa en el conjunto dirigido por Pablo Cuevas después de una temporada.

El ala-pívot madrileño fue una de las piezas habituales en la rotación durante el curso del ascenso. A lo largo de la temporada disputó 14 encuentros, con una media superior a los 20 minutos por partido, en los que firmó 7,4 puntos, 4,8 rebotes y un 41 % de acierto en tiros de campo, contribuyendo al histórico salto de categoría del conjunto pacense.

El club anunció su salida a través de un comunicado en el que quiso agradecer públicamente la implicación del jugador durante su estancia en Badajoz. La entidad destacó su «compromiso, trabajo y profesionalidad» y le trasladó sus mejores deseos para el futuro, tanto en el plano deportivo como personal.

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Con esta baja, el Vítaly La Mar BCBadajoz sigue dando forma a una plantilla que sufrirá cambios de cara a una exigente temporada en Segunda FEB. Mientras se oficializan las primeras salidas, la dirección deportiva continúa trabajando en la incorporación de nuevos jugadores que permitan al equipo afrontar con garantías el reto de competir en una categoría de mayor nivel