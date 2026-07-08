Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 5 del Tour de Francia: Lannemezan - Pau
El recorrido de 158,3 kilómetros es la primera gran oportunidad para los velocistas en esta edición de la ronda francesa
Redacción
Por fin llegó la primera oportunidad clara para los velocistas en la quinta etapa que se disputa este miércoles entre Lannemezan y Pau, de 158,3 km. Los equipos de los "guepardos" tratarán de evitar escapadas incómodas y propiciar la llegada al esprint. La Cota de Baleix (3a, 1,3 km al 7,5) no debería cambiar el pronóstico.
El martes, el danés Mads Pedersen (Lidl Trek) fue el más audaz entre los héroes de la escapada del día y logró imponerse con autoridad en la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre Carcasona y Foix sobre 181,9 km, en la que fue agraciado con el maillot amarillo el noruego Traeen Torstein (Uno X), quien heredó la prenda del esloveno Tadej Pogacar en un día de "descanso" para los favoritos.
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