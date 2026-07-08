La Fundación JyD llevará sus programas educativos a más de medio centenar de centros extremeños durante el curso 2026/2027

La Fundación Jóvenes y Deporte, entidad dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, ha resuelto la convocatoria de sus programas educativos para el curso 2026/2027, seleccionando un total de 55 centros educativos de toda la región que participarán en las diferentes iniciativas de promoción de los valores del deporte, la igualdad, la inclusión y los hábitos de vida saludables.

La convocatoria vuelve a poner de manifiesto la consolidación de estos programas dentro de la comunidad educativa extremeña, acercando el deporte como herramienta de formación integral al alumnado de Educación Primaria, Secundaria, centros rurales agrupados y centros de educación especial. A lo largo del próximo curso se desarrollarán jornadas prácticas, formación para el profesorado, recursos didácticos, exposiciones itinerantes, encuentros con deportistas y numerosas actividades participativas adaptadas a la realidad de cada centro.

Las propuestas, una a una

Entrando en detalle de cada una de las propuestas, el programa ‘Promoción de Valores en el Deporte en Edad Escolar’, que busca fomentar el respeto, la deportividad, el trabajo en equipo y el juego limpio, contará en el próximo curso con 21 centros beneficiarios. Diez desarrollarán la modalidad completa, repartidos entre Valuengo, Bienvenida, Badajoz, Llerena, Siruela, Jarandilla de la Vera, El Batán, Plasencia, Moraleja y Alcántara, mientras que un total de 11 participarán, en la modalidad reducida,en las localidades de Fuentes de León, Berlanga, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Casas del Castañar, La Pesga, Jaraíz de la Vera, Cáceres, Santibáñez el Bajo, Peraleda de la Mata y Valdeobispo.

Por su parte, el programa ‘Promoción de la Igualdad de Género a través del Deporte en Edad Escolar’ llegará a 14 centros educativos: diez en modalidad completa, en Castuera, Badajoz (2 centros), Mérida, Jerez de los Caballeros, La Parra, Casas del Castañar, Majadas, Jaraíz de la Vera y Coria; además de a cuatro en modalidad reducida en Fuentes de León, Berlanga, Los Santos de Maimona y Siruela. El proyecto impulsa la igualdad de oportunidades y combate los estereotipos de género desde la práctica deportiva.

Ambos programas se desarrollarán nuevamente gracias a la colaboración de la FJyD y Gesto Deportivo y al apoyo de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres.

El programa más veterano, ‘Deporte Inclusivo en la Escuela’ (DIE),cuya metodología promueve el conocimiento y la práctica de modalidades deportivas inclusivas y adaptadas, contará igualmente con 10 centros educativos destinatarios localizados en Majadas de Tiétar, Plasencia (2 centros), Arroyo de la Luz, Mérida (2), Almendralejo, Berlanga, Los Santos de Maimona y Jerez de los Caballeros, que disfrutarán como viene siendo habitual, además de la visita del programa a sus centros, de la participación en la convivencia intercentro ‘Evento Final DIE’.

En este caso, este proyecto creado por la Fundación Sanitas e implementado por la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), nace de la colaboración entre la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y la propia Fundación Sanitas, y tras llevarse a cabo en distintos puntos de España, se implementará nuevamente en Extremadura gracias al acuerdo con la FJyD y al patrocinio de Banco Santander y las Diputaciones Provinciales. Además, para su puesta en marcha se cuenta con la colaboración del Comité Paralímpico Español y de las Federaciones Multideportivas Extremeñas para personas con discapacidad.

Por último, ‘Come Bien, Vive Mejor’, desarrollado junto a la Fundación José Manuel Calderón (con el apoyo igualmente de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz), realizará sus sesiones en otra decena de centros educativos de Calzadilla de los Barros, Mérida, Pueblonuevo del Guadiana, Guareña, Cabeza la Vaca, Cáceres (2), Casillas de Coria, Hoyos y Jaraíz de la Vera. Sus objetivos son promover hábitos de alimentación saludable, actividad física y estilos de vida saludables entre el alumnado y resto de la comunidad educativa.

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Con la publicación de estas resoluciones, la Fundación Jóvenes y Deporte comienza la planificación del curso 2026/2027, reforzando una red de centros comprometidos con una educación basada en la inclusión, la igualdad, los valores y la promoción de hábitos saludables mediante el deporte, contando en la impartición de todos ellos con la presencia de deportistas de élite de nuestra región.