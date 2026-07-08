Fútbol | Primera Federación Femenina
El Sport refuerza su defensa con Denise, Maria Gómez y Peñalver
La entidad verdinegra se mantiene en el mercado componiendo la plantilla de cara a la próxima temporada y ya ha incorporado a cinco futbolistas
Las llegadas se siguen sucediendo en el seno del Sport Extremadura. El equipo se encuentra en pleno proceso de reforzar la plantilla y prueba de ello son los cinco fichajes que la entidad pacense ha completado hasta la fecha. Tras las llegadas de Estefa y Natalia Montilla, el cuadro verdinegro ha anunciado las llegadas de Denise García, María Gómez y Peñalver.
El primer anuncio de los tres tuvo como protagonista a la carrilera argentina Denise García, que llega al Sport tras militar durante la pasada campaña en el Getafe. Se trata de una jugadora polivalente, que se desempeña como carrilera pero que puede actuar en varias posiciones de banda. Además, cuenta con experiencia internacional tras haber sido seleccionada por el combinado argentino Sub-20. Durante la pasada temporada disputó 165 encuentros en el Grupo 3 de Segunda Federación en los que anotó dos goles.
Tras Denise, el siguiente fichaje en ser anunciado fue el de María Gómez. La central llega procedente del Real Betis Féminas, al igual que Montilla, club en el que fue una de las jugadoras más destacadas la pasada campaña.
Después de completar una soberbia temporada en el Tenerife B en Segunda Federación, Gómez recibió la llamada del Real Betis para afrontar el salto de categoría. Con la camiseta de las trece barras ha disputado 1.761 minutos repartidos en 26 duelos, 21 de ellos como titular.
Peñalver, la última en llegar
La última incorporación anunciada por el Sport Extremadura ha sido la de Silvia Peñalver. La también defensa llega procedente del Lleida, club con el que lleva disputando dos campañas seguidas en Primera Federación.
Durante la pasada campaña, Peñalver acumuló más de 2.300 minutos repartidos en 26 choques, siendo titular en todos ellos y anotando cuatro goles, una cifra nada desdeñable para una defensora.
Con estas tres llegadas, el Sport apuntala la defensa y eleva el nivel de su plantilla. El conjunto verdinegro continuará publicando nuevos nombres a lo largo de la semana mientras continúa confeccionando un ilusionante proyecto en su primera temporada en Primera Federación.
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