MUNDIAL 2026
El 1x1 de España contra Bélgica
La selección española se clasificó por segunda vez en su historia para la semifinal de un Mundial: Fabián, novedad en el once, dio el primer golpe y Mikel Merino volvió a ser el héroe al límite de los 90 minutos
España resolvió unos cuartos ásperos, exigentes y de máxima tensión para meterse en las semifinales del Mundial. Un triunfo de carácter y madurez ante una Bélgica que castigó cada concesión y obligó a los de Luis de la Fuente a remar hasta el final. Fabián Ruiz abrió el camino, De Ketelaere igualó el encuentro y, cuando la prórroga asomaba en el horizonte, apareció Mikel Merino para batir a Lammens, obligado a reemplazar al lesionado Courtois, y desatar la euforia. Ahora espera Francia. Pero esta España ya ha demostrado que está preparada para competir contra cualquiera.
6
Unai Simón, Portero
Batido
Perdió el histórico récord de imbatibilidad en una jugada aislada en la primera parte. Tuvo que activarse en contextos complicados. Hizo de terapeuta con sus defensas y con compañeros a los que el peso -en todos los sentidos- del partido les hizo mella. Regaló una ocasión muy franca para De Bruyne a diez para el final que provocó un sudor frío. Volvió a flaquear en el descuento con un regalo que casi termina en desgracia.
7
Pedro Porro, Defensa
Resiliente
Decidido en ataque, asfixiado en defensa. La jugada del 1-0 nació de una pared suya con Lamine y del pase atrás que terminó aprovechando Fabián tras el rechace de Courtois. No dejó de ofrecerse por la banda derecha, pero Doku le hizo la vida imposible obligándole a correr hacia atrás.
8
Pau Cubarsí Paredes, Defensa
Providencial
Comenzó el partido con autoridad en la salida de balón, pero quedó marcado por el empate de Bélgica, cuando De Ketelaere le ganó la posición y el remate de cabeza. Después se cargó con una amarilla por mano. Con el paso de los minutos recuperó firmeza en los duelos, estuvo atento a las coberturas. Este Mundial tenía que ser suyo y de su disparo nació la jugada que cazó Merino. Fe, instinto y ejemplo.
8
Aymeric Laporte, Defensa
Búnker
Firmó un partido de experiencia. Sin hacer ruido, fue creciendo con el paso de los minutos y se convirtió en el principal sostén de la zaga española cuando Bélgica sacó los tanques con Lukaku. Firme en el juego aéreo, atento a las coberturas y contundente en los despejes, se lamentó como el que más en el gol concedido a Bélgica. Corte con valor gol en el minuto de descuento
7
Marc Cucurella, Defensa
Itinerante
El partido quedó marcado para él por la acción del 1-1, en la que no fue capaz de tapar el centro de De Bruyne. Sin embargo, lejos de venirse abajo, reaccionó con personalidad. Continuó proyectándose por la izquierda, ganó varios duelos defensivos y fue creciendo con el paso de los minutos.
7
Rodri, Centrocampista
Perseguido
El partido de España se cuenta a través de las botas del mediocentro del City. Fue el mejor en las rondas eliminatorias y contra Bélgica le pusieron una marca particular. Sus compañeros le buscaron para tener oxígeno. Cada pase, un soplo, pero cada pérdida, un dolor de corazón.
7
Fabián Ruíz, Centrocampista
Goleador
Primer gol en un Mundial del medio del PSG. Fue la apuesta de Luis de la Fuente para el doble pivote, en lugar de Pedri. Buena presencia en ataque y con un dinamismo que le dio frescura al ataque de España. Atento pare recoger el rechace que dejó Courtois.
7
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero
Incendiario
Cada vez que recibió encaró, desbordó y obligó a Bélgica a acumular ayudas sobre su banda. Participó en la jugada del 1-0 con la pared que abrió el carril a Pedro Porro y generó varias de las mejores ocasiones de la selección con su desequilibrio. A veces intentó lo inverosímil por encima de lo realista, pero quién puede decirle nada a un talento que condiciona con su mera presencia al cuadro rival.
7
Álex Baena, Centrocampista
Incisivo
Buscó alguna ruptura a la espalda y llegó a controlar un balón largo antes de rematar. Intentó tener influencia desde una banda por la que llegó menos peligro que desde el flanco de Lamine. Cuando parecía que podía despegar el vuelo fue sustituido.
8
Dani Olmo, Centrocampista
Relojero
Volvió a ser el futbolista que mejor interpretó los espacios entre líneas. Del disparo suyo nació el 1-0, tras obligar a Courtois a dejar un rechace que convirtió Fabián. No dejó de ofrecer apoyos, acelerar la circulación y conectar con Lamine y Oyarzabal. Fue sustituido en el 86. Sus piernas son las aspas del reloj de España.
6
Oyarzabal, Delantero
Achicado
De la Fuente terminó prescindiendo de su referencia en ataque después de otro partido en el apenas pudo tocar balón. Esto no implica apatía, se explica desde su abnegado trabajo para generar espacio entre los centrales. Pero un Oyarzabal sin espacios y gol es menos Oyarzabal.
7
Pedri González López, Centrocampista
Leal
Entró para darle pausa y control a España en un momento de máxima tensión. Se ofreció constantemente entre líneas, dio continuidad a la posesión y aceleró el juego cuando encontró espacios. Se unió al carrusel de imprecisiones en el tramo final. Pero sobre todas las casas demostró que un baluarte también puede ser secundario. Un gran triunfo de Luis de la Fuente.
6
Ferran Torres García, Delantero
Diligente
Entró para aportar profundidad y energía al ataque español. Atacó con decisión el espacio, obligó a Bélgica a replegar unos metros y ofreció una alternativa constante a la espalda de la defensa.
6
Nico Williams,
Reaparecido
Reapareció tras superar la lesión muscular que le había apartado de los últimos partidos y dejó destellos de su velocidad en el tramo final. Celebró como ningún otro el gol de Mikel Merino.
9
Mikel Merino,
Decisivo
No hay palabras para definir el valor de un jugador así en los Mundiales. Un profesional capacitado con el don de la ubicuidad y con la templanza necesaria para acudir al rescate en cualquier momento. Da igual el minuto. Da igual el rival. Otro gol para la historia. Que le pongan a los toros delante si quieren.
Fuente: Sport
- Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano
- Muere un hombre de 46 años en un rocódromo de Badajoz
- Enferman dos de los bomberos de la Diputación de Badajoz que han estado en Venezuela
- La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares
- Atropellan a varias personas en el mercadillo del Valle de Santa Ana
- El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión
- Piden dos años de prisión para una ortodoncista por presuntamente alterar el historial clínico de una paciente en Badajoz
- Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha