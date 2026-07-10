MUNDIAL 2026
España, por tercera vez entre las cuatro mejores del Mundial
La victoria ante Bélgica mete a España en sus segundas semifinales de un Mundial, además de Brasil 1950, que se decidió en una liguilla final entre los cuatro mejores
España vuelve a estar en unas semifinales del Mundial dieciséis años después y por tercera vez en su historia entre las cuatro mejores en una cita mundialista, contando el Mundial de Brasil 1950 que se decidió con una liguilla final entre los cuatro mejores.
Las decepciones de México 1986 y de Corea y Japón 2002 lejos quedan ya tras los éxitos recientes en las últimas rondas, sirviendo además esta última como venganza de lo sucedido hace cuarenta años cuando la selección se despidió de las semifinales en la tanda de penaltis ante los belgas.
Ahora, con las segundas semifinales como tal de la historia ya conseguida, España quiere seguir el 100% de triunfos y repetir ante Francia lo que ya hizo con Alemania en 2010 con aquel mítico cabezazo de Puyol a la salida de un córner. La temible Francia espera, mientras España espera dar la sorpresa para seguir agrandando su historia.
Otras 'semis' están ya aquí. Y el camino de la selección en la historia de los Mundiales, bien hace saber que es un logro mayor.
LAS OTRAS VECES
En 1950, en el Mundial disputado en Brasil, la selección española acabó cuarta tras quedar en última posición de la liguilla final. Por entonces no había todavía eliminatorias directas y en su segunda participación en un Mundial, el combinado español se la jugó en la última fase con Uruguay, Brasil y Suecia. Empató con los uruguayos, que acabarían siendo los campeones en el famoso 'Maracanazo', cayeron en la peor derrota de la historia ante Brasil (6-1) y se despidieron sucumbiendo de nuevo ante los suecos (3-1).
60 años tuvieron que pasar para que La Roja volviera a estar entre los cuatro mejores en un Mundial. Fue en 2010 y la historia ya la conocemos todos. La primera estrella cayó en Johannesburgo, pero buena culpa de ello fue lo que sucedió en los cuartos de final, cuando los de Vicente Del Bosque superaron a Paraguay en un partido en el que Casillas salvó un penalti a Cardoso que podría haber cambiado mucho la historia. Villa marcó su quinto gol en el Mundial y España se citó en semifinales con Alemania.
Menos suerte tuvo España en el Mundial de México 1986, cuando en un guion calcado al de este 2026, pero con distinto final, sucumbió ante la selección belga en la tanda de penaltis. Misma suerte corrió para el combinado español en Estados Unidos 1994 y en Corea y Japón 2002, dejando escapar el billete para las semifinales ante Italia y Corea del Sur, respectivamente.
En Los Ángeles, la historia ha hecho que todos los dramas sean historia y que los buenos recuerdos sean presente. España espera a Francia con la alegría y la ilusión de conseguir dar otro golpe como ya sucedió en la pasada Eurocopa.
Fuente: Sport
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