El Extremadura mira al modelo del KRC Genk para impulsar su crecimiento con el sello de NXTPLAY

Mientras las selecciones de España y Bélgica cruzan sus caminos sobre el césped del Mundial, el CD Extremadura ha tendido estos días un puente entre ambos países con un objetivo muy diferente al competitivo: aprender de uno de los clubes que mejor trabaja el talento en Europa. Una expedición del cuerpo técnico azulgrana se encuentra desde esta semana en la ciudad belga de Genk para conocer desde dentro el funcionamiento de un modelo deportivo que ha servido de inspiración para algunos de los mejores futbolistas del continente, entre ellos Thibaut Courtois, formado en la cantera del KRC Genk.

La visita no responde a una simple estancia institucional. Forma parte de la estrategia impulsada por NXTPLAY, grupo propietario del CD Extremadura y también presente en el accionariado del conjunto belga, con el propósito de generar un ecosistema de colaboración entre sus clubes, compartir metodologías y trasladar el conocimiento adquirido al crecimiento del proyecto azulgrana. La intención es que el Extremadura pueda inspirarse en una de las entidades con mayor prestigio europeo en materia de formación y desarrollo deportivo.

Al frente de la expedición viajan el entrenador del primer equipo, David Rocha, acompañado por el segundo técnico, Miguel Núñez, y el nuevo técnico auxiliar, Juanmi Callejón, quienes permanecerán durante cuatro días compartiendo jornadas de trabajo con el cuerpo técnico profesional del KRC Genk.

Durante su estancia, los técnicos extremeños conocerán cómo estructura el club belga su planificación semanal, la metodología de entrenamiento, la organización diaria de un equipo de Primera División y los aspectos que consideran fundamentales para maximizar el rendimiento colectivo e individual de sus futbolistas. El intercambio de conocimientos permitirá además analizar diferentes procesos de trabajo que posteriormente podrán adaptarse al crecimiento deportivo del CD Extremadura.

Uno de los grandes objetivos del viaje es estudiar el funcionamiento de la KRC Genk Talent Academy, considerada como una de las mejores canteras de Europa y auténtica fábrica de futbolistas de élite. De sus instalaciones han salido jugadores que posteriormente han triunfado en las principales ligas europeas, siendo el caso más conocido el del guardameta del Real Madrid y de la selección belga, Thibaut Courtois, uno de los grandes símbolos del club.

Precisamente, la figura del portero internacional representa buena parte de la filosofía que NXTPLAY pretende trasladar al Extremadura: apostar por la formación, el desarrollo individual del jugador y la construcción de un modelo sostenible que permita competir desde la excelencia. La vinculación histórica de Courtois con el Genk convierte al club belga en uno de los referentes del fútbol europeo en materia de captación y evolución del talento joven.

La expedición azulgrana también visitará el nuevo H.Essers Training Center, el ambicioso complejo deportivo que el KRC Genk está construyendo junto al Cegeka Arena. Las futuras instalaciones reunirán en un mismo espacio al primer equipo, la cantera y el fútbol femenino, incorporando campos híbridos de última generación, gimnasio, piscina, pabellón cubierto y zonas específicas para el desarrollo integral del futbolista.

Desde el CD Extremadura consideran que este tipo de experiencias resultan fundamentales para seguir avanzando en el proceso de profesionalización del club. La entidad entiende que observar de cerca el funcionamiento de organizaciones de referencia permite incorporar nuevas herramientas, metodologías e ideas que posteriormente puedan aplicarse tanto en el primer equipo como en la estructura de cantera.

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La visita confirma además la apuesta de NXTPLAY por crear sinergias reales entre los clubes que integran su ecosistema internacional. Más allá de la inversión económica, el objetivo pasa por favorecer un intercambio permanente de conocimiento entre entidades que comparten una misma visión de futuro, situando la formación, la innovación y la excelencia deportiva como pilares de un crecimiento sostenido. Una estrategia que ahora tiene en el CD Extremadura a uno de sus principales protagonistas y que busca sentar las bases del futuro del fútbol azulgrana inspirándose en uno de los grandes modelos europeos.