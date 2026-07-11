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España hace historia con su quinto Europeo sub-19 consecutivo tras vencer a Alemania

Dorado pone el broche de oro al último baile de una generación que hace historia al sumar su octavo título continental

España hace historia con su quinto Europeo sub-19 consecutivo tras vencer a Alemania

España hace historia con su quinto Europeo sub-19 consecutivo tras vencer a Alemania / RFEF

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El Periódico

La selección española femenina sub-19 volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol al proclamarse campeona de Europa por quinta edición consecutiva tras imponerse por 1-0 a Alemania en la final disputada en el estadio Grbavica de Sarajevo.

España, que buscaba revalidar el título conquistado en las cuatro ediciones anteriores, dominó el encuentro desde los primeros compases frente a una Alemania que también aspiraba a ampliar su palmarés continental. El conjunto dirigido por David Aznar llevó el peso del partido gracias a su control del balón y a una constante presencia en campo rival.

Durante la primera mitad, las ocasiones se sucedieron para las españolas. Celia Segura, Rosalía Domínguez, Alba Cerrato, Ainoa Gómez y Gurtubay pusieron en apuros a la guardameta alemana Krumme, mientras Laia López respondió con seguridad en las escasas aproximaciones del conjunto germano. Pese al claro dominio de España, el marcador permaneció intacto al descanso.

Tras la reanudación, el guion apenas cambió. España siguió buscando el gol con paciencia y encontró el premio en el minuto 60. La capitana, Irune Dorado, remató un saque de esquina servido por Rosalía Domínguez para firmar el único tanto de la final y desatar la celebración del combinado español.

Lejos de conformarse con la ventaja, las de David Aznar continuaron atacando en busca del segundo gol. Julia Torres, Alba Cerrato, Gurtubay y la propia Rosalía dispusieron de nuevas oportunidades, aunque el marcador ya no volvió a moverse. La defensa española, sólida durante todo el encuentro, supo contener los intentos finales de Alemania para asegurar un nuevo título continental.

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Con esta victoria, España conquista su quinto Campeonato de Europa sub-19 consecutivo, un hito sin precedentes que reafirma el excelente momento que atraviesa el fútbol femenino español en las categorías inferiores. Además, Rosalía Domínguez fue distinguida como la mejor jugadora del torneo, poniendo el broche de oro a una competición en la que la selección volvió a demostrar su superioridad.

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Fuente: El Periódico

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