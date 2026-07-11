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Fútbol. Segunda Federación

Samu Gomís llega al lateral zurdo del Don Benito

El jugador, de 32 años y con pasado en el Cacereño, llega procedente del Melilla

Gomís, con el Cacereño.

Gomís, con el Cacereño. / Huelva Información

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Samuel Sánchez

Don Benito

Dinamita pura la que ha fichado el Don Benito para su carril zurdo con la llegada del senegalés Samu Gomís. Este lateral izquierdo, de 32 años, es hasta ahora la última incorporación anunciada por parte del conjunto rojiblanco en su regreso a la Segunda Federación.

En este caso se trata de un jugador que además tiene pasado en el fútbol extremeño, ya que pasó por el Cacereño en la temporada 2022-2023 dejando un gran sabor de boca en el equipo de Julio Cobos. De hecho, con el técnico de Valdehornillos disputó 36 partidos como titular, siendo además una pieza fundamental.

Antes ya había pasado por las filas del Toledo y su gran temporada en Cáceres le permitió después sumarse a otros grandes proyectos de la categoría en las filas de Estepona, Linares o Melilla, este último la pasada campaña. En la ciudad autónoma sumó 23 partidos disputados, 21 de ellos como titular.

Ahora Gomís llega al cuadro rojiblanco de la mano del director deportivo Jorge Mendoza, que apuesta por su veteranía en la categoría para darle las llaves del lateral izquierdo en una temporada que se presenta apasionante para el equipo calabazón.

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El jugador senegalés estará a las órdenes de Prieto el próximo 20 de julio en el inicio de la pretemporada, mientras que se espera que esta próxima semana se anuncien nuevos fichajes para ir completando la plantilla del equipo.

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