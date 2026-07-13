Miguel Narváez: «No sé si de pequeño me habría creído que iba a ser profesional con 24 años»

Miguel Narváez (Badajoz, 2002) firmó la pasada temporada la mejor campaña de su carrera. Capitán del Real Oviedo Vetusta y habitual en las convocatorias del primer equipo, el meta se quedó a las puertas del ascenso a Primera Federación tras caer ante el Coria. El descenso del primer equipo a Segunda ha abierto ahora una puerta a Narváez, que la próxima temporada formará parte de la primera plantilla de un Oviedo cuyo objetivo es regresar a la máxima categoría.

Ya ha comenzado la pretemporada con el Real Oviedo. ¿Cómo están siendo los primeros días?

Bien, pero exigentes. Julián Calero nos está metiendo dobles sesiones y la semana pasada no descansamos ningún día. Veremos cómo se da esta.

Antes de hablar de su situación actual, me gustaría repasar el final de temporada. Llegaron a la final del playoff de ascenso a Primera Federación pero un gran Coria los dejó fuera.

Afrontamos el playoff con mucha ilusión. No era un objetivo del club pero sí de la plantilla y del cuerpo técnico. En la primera eliminatoria fuimos un equipo reconocible y competimos muy bien ante un gran Tudelano. Eso nos dio mucha ilusión por lograr el ascenso. Además, pasar la eliminatoria nos daba una serie de ventajas en cuanto a rival y factor campo. Pero en Coria tuvimos un mal día. No competimos como solíamos competir durante los malos días en la temporada regular. Se juntaron una serie de errores puntuales que nos condenaron. Al final, el ascenso no era un objetivo del club. Nosotros lo exprimimos al máximo, optimizamos nuestras posibilidades y pudimos disfrutar de un playoff a Primera Federación.

¿Qué sentimientos le generó el hecho de jugar ante un rival extremeño?

Siendo honesto, deseaba que nos tocara el Coria y no porque fuera mejor o peor equipo, sino por el hecho de venir a Extremadura. Por otra parte, se pudo ver lo infravalorados que están los equipos extremeños. Nosotros partíamos como favoritos y se pudo ver que el Coria es un gran equipo. Además, pudieron venir amigos y familiares a ver el partido. Me trataron muy bien en La Isla. El Coria está compuesto por gente humilde y trabajadora que me trató de maravilla. Fue una pena el desarrollo del partido, pero me gustó mucho jugar ante ellos. Siempre me fijaba en los resultados del Coria porque quiero que a todos los equipos extremeños les vaya bien.

Las sensaciones fueron agridulces. Agrias por el resultado, pero dulces por el cariño recibido.

Así es. Fue un golpe duro a nivel deportivo. No pude disfrutar mucho del partido porque empezamos perdiendo muy pronto, peor todo lo que conllevó ver a gente conocida fue muy gratificante.

Como comentábamos al principio de la entrevista, ha comenzado los entrenos y lo está haciendo con el primer equipo. ¿Qué rol tiene este año el Real Oviedo para usted?

Este año paso a formar parte de la primera plantilla. Seré uno de los dos porteros, a priori con rol secundario. Esa es la realidad. Veremos como avanza la pretemporada porque estamos en periodo de mercado y nunca se sabe lo que puede suceder. Hay cierta incertidumbre, pero a nivel personal lo mío está claro. Estoy muy contento por dar este paso. Vine aquí con el objetivo de llegar al primer equipo y en estos dos años he podido disfrutar de un ascenso a Segunda Federación y de un playoff a Primera con el Vetusta. He podido estar en el día a día del primer equipo en Segunda División y en Primera, he podido vivir un ascenso y compartir vestuarios con jugadores históricos de nuestro fútbol. Además, he sido convocado en nueve ocasiones con el primer equipo en Primera División. En el filial también he sido importante, siendo titular y capitán. Todo eso me ha servido mucho a nivel profesional.

Comenta que, a priori, su rol será el de portero suplente. ¿Cómo gestiona a nivel mental el hecho de pasar de jugar todo a jugar en ocasiones muy contadas?

Cuando eres portero siempre te toca o jugar o no jugar. Es difícil alterar o entrar durante los partidos. Al ser un equipo de Segunda División tienes el incentivo de la Copa del Rey. Por otro lado, siempre hay que saber de dónde se viene y el camino recorrido, Independientemente de que juegue más o menos valoro mucho la oportunidad y el hecho de sentirme afortunado de poder vivir de lo que más me gusta. Cuando era pequeño era realista y sabía que era muy difícil llegar. Si me dicen entonces que iba a ser profesional con 24 años no sé si me lo hubiera creído. Eso lo valoro y lo disfruto en el día a día. Juego al fútbol porque disfruto, si no me dedicaría a la medicina que es mi profesión. Lo que venga en el futuro, bienvenido será.

Hablaba sobre la llegada de Julián Calero como técnico, que ya sabe lo que es ascender a Primera. ¿Cómo es su relación con él?

Es un entrenador exigente. Estamos teniendo dobles sesiones de entrenamiento desde el primer día. Son sesiones muy intensas porque él lo es. Aporta mucha información al jugador. Quiere que tengamos muy clara su idea de juego desde el principio. Es un entrenador cercano con los jugadores y que dice las cosas de frente. Es el entrenador idóneo para el Real Oviedo.

La contratación de Calero hace pensar que el objetivo del Oviedo es ascender nuevamente.

El objetivo es regresar a Primera. El hecho de haber ascendido después de tantos años te ayuda a afrontar los próximos de manera diferente porque haber tocado la categoría ayuda a tener esa motivación por querer volver.

Cambiando de tema, ¿cómo vivió el ascenso de su Badajoz?

Fue una alegría inmensa. He estado siguiendo al equipo todo el año. El inicio fue muy complicado y convulso, pero la llegada de Miguel Ángel Ávila hizo que poco a poco se fuera subiendo en la clasificación hasta el punto de tener opciones de ganar la liga en la última jornada. Tenía mucha confianza en los playoffs porque desde fuera se veía a un equipo sólido y eso en una fase de ascenso es muy importante. Vi en el Nuevo Vivero la vuelta ante el Moralo y la ida contra el Cuarte. Jesús Sánchez, Calles, Bermúdez o Alonso son amigos, con los que he compartido vestuario, y me alegro mucho por ellos. Se merecen el ascenso y también el club y la afición. Espero que este sea el punto de inflexión que el club necesita para acercarse a donde merece estar realmente.

Además de su carrera futbolística, es por todos conocida su dedicación a la medicina. ¿Cómo lo está compaginando con el fútbol?

Cursé el último año de carrera, que es todo práctico, e hice las prácticas en Oviedo. Fueron semanas muy exigentes, pero salió todo genial y me prepararon muy bien. A mediados de junio entregué el TFG y la carrera ya está terminada. Ahora me tocaría hacer el MIR. No tendría ningún problema en preparármelo, peor el hecho de sacar plaza y firmar un contrato te obliga a tener exclusividad y tendría que dejar el fútbol. Junto a mi familia decidí que no era el momento, aunque trataré de ejercer en una clínica privada para seguir ligado a la medicina y seguir formándome.