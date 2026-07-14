Extremadura, noche rojísima (y blanca)

Durante unas horas, Extremadura ha dejado el verde, el blanco y el negro como colores de identidad. Se ha fusionado por completo con el rojo de ‘La Roja’, aunque paradójicamente la equipación reserva, con ese blanco tan hipnótico, se ha convertido en la prenda de moda. Y es que los aficionados han seguido con máxima pasión, en la calle o en sus casas, la histórica semifinal ante Francia. Lo han hecho desde ancianos que conocieron la época en la que su selección no se clasificaba para el Mundial —ocurrió desde 1966 a 1978, nada menos— hasta chavalitos que no habían nacido con el inenarrable gol de Iniestademivida en Johanesburgo.

Han pasado ya 16 años y la explosión de júbilo e ilusión de aquellas gozosas y sufridas semanas es trasladable a hoy en día. Las principales ciudades y también pequeñas localidades de Extremadura se han organizado en lugares públicos para quienes quisieron vivir la batalla de Dallas en comunidad. Y hubo de todo, claro, desde la esperanza a la zozobra hasta el desenlace final.

La ‘taurina’ Cáceres

La capital cacereña ha recuperado un buen foro público para este tipo de momentazos: la Era de los Mártires, tremendo nombrecito para la Plaza de Toros. Como ocurrió el pasado viernes ante Bélgica, una pantalla gigante fue instalada en el coso para atraer a menores —y no tan menores— desde un par de horas antes del choque. Una auténtica celebración sin que el balón echase a rodar, ya que había bebida y comida a gusto del consumidor para coger fuerzas.

A los hosteleros no les gustan demasiado estas iniciativas, en este caso del ayuntamiento local, porque argumentan que les quita público, pero fueron numerosísimos los bares de la ciudad que hicieron el agosto en julio con el gancho del partido, informa Rocío Muñoz. En un alarde de optimismo, desde por la mañana estaba vallada la Fuente Luminosa para evitar celebraciones inapropiadas. Justo en aquella época de 2010 fue conviniendo más que la euforia se la tragase el Parque del Rodeo.

En un alarde de optimismo, desde por la mañana estaba vallada la Fuente Luminosa para evitar celebraciones inapropiadas. Justo en aquella época de 2010 fue conviniendo más que la euforia se la tragase el Parque del Rodeo.

Fotogalería | Así vive Cáceres el España-Francia / Carlos Gil

Badajoz y ‘su’ Viejo Vivero

Un escenario más futbolístico escogió Badajoz. Sobre los vestigios de su campo de fútbol más histórico, El Vivero, se construyó en 2009 una coqueta ciudad deportiva que esta vez sirvió como auditorio para los pacenses que hasta allí se acercaron para disfrutar de la semifinal mundialista. Durante el siglo XX se festejaron allí los goles de mitos como Paco Herrera, Rafa Pozo o Pedro Munitis —por cierto, mundialista en aquel ‘robo’ de Corea en 2002— a desear con toda la fuerza del mundo los de Oyarzabal, Lamine o Merino.

No salió nada mal la idea, ejecutada desde la Fundación Municipal de Deportes (FMD), que es la que gestiona las instalaciones. Hasta pudo verse a algún portugués, que cruzó la frontera invisible porque, eliminados los suyos en octavos, a quién mejor para apoyar que a la vecina España.

David Guilherme

Las Siete Sillas en Mérida

También se montó una buena en el mágico Parque de las Siete Sillas emeritense, aunque con un punto diferente a lugares como Cáceres: no hubo barras instaladas, por lo que se recomendaba previamente llevar una neverita bien cargada para no deshidratarse, informa Laura Morales.

E. P. E.

Locura por Pedro Porro

En Don Benito, el protagonismo de uno de sus paisanos, Pedro Porro, el hijo de Luis y Ana, en el equipo de Luis de la Fuente elevó más aún los decibelios. Y es que el orgullo que han sentido los calabazones durante las últimas semanas al ver a uno de los suyos competir de tú a tú con los mejores del mundo es inconmensurable, informa Samuel Sánchez.

El punto de encuentro fue la Ciudad Deportiva que lleva precisamente el nombre del lateral derecho, que fue de nuevo titular para regocijo de todos. Acudieron cientos de hinchas ansiosos por celebrar cada carrera suya y cada regate, cada corte, cada despeje...

Plasencia y la mirada de Robe

Un testigo mudo del montaje que se hizo en la Plaza de San Martín, en Plasencia, fue el mural con Robe Iniesta como protagonista que pintó allí el artista gallego Primo hace unos meses. Al líder de Extremoduro no le interesaba demasiado el fútbol, la verdad, aunque su padre fue uno de los fundadores de la peña del Atlético de Madrid en la ciudad y fue con él al Vicente Calderón varias veces siendo niño.

Como en tantos lugares de Extremadura, el ambiente fue explosivo, intenso al máximo, con un sentimiento muy profundo de adhesión al rojo... y al blanco. Esto de que tu país juegue la semifinal del Mundial pasa muy pocas veces en la vida. En España esta era la segunda y tocaba vivirla a tope.