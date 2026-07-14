Pedro Porro, MVP, marcó el 0-2 para España: ¡Qué grande!

El sueño ya no conoce límites. España disputará la segunda final de un Mundial de su historia después de derribar a Francia con una actuación de enorme autoridad. En la noche que devolvió a la Roja al escenario que conquistó por primera vez en 2010, un extremeño ocupó el centro de todos los focos. Pedro Porro marcó el 0-2 definitivo y fue elegido MVP del partido tras completar una exhibición en las dos áreas.

El lateral de Don Benito apareció cuando España necesitaba convertir su superioridad en una ventaja prácticamente definitiva. Corría el minuto 58 cuando inició la jugada desde la banda derecha, trazó la diagonal y buscó a Dani Olmo en la frontal. El futbolista del Barcelona protegió el balón ante Upamecano y se lo devolvió de primeras. Porro, que había continuado su carrera como un delantero, se quedó frente a Maignan y definió con precisión, raso y junto al poste.

Porro, en plena pugna con Mbappé. / Efe

Un gol de delantero

Fue un gol de lateral con alma de atacante. Un tanto construido desde la ambición, la confianza y el convencimiento de quien no entendió que su responsabilidad terminaba lejos del área contraria. Porro comenzó la acción, atacó el espacio y la culminó con la serenidad de un goleador para desatar la locura en el banquillo español y acercar definitivamente a la selección a la final.

España ya había golpeado en la primera parte. Lamine Yamal se anticipó a Digne dentro del área y recibió la patada del defensor francés cuando este trataba de despejar. Mikel Oyarzabal tomó el balón, soportó las protestas de los jugadores galos y convirtió el penalti en el minuto 22. El delantero puso la ventaja; Porro levantó después el muro que Francia ya no pudo superar.

La batalla con Mbappé

Pero el encuentro del extremeño fue mucho más que su gol. Tuvo que convivir durante buena parte de la semifinal con las caídas de Kylian Mbappé hacia su costado y respondió con personalidad, velocidad y concentración. En el primer tiempo apagó una peligrosa transición del capitán francés cuando este se encaminaba hacia la portería de Unai Simón y volvió a imponerse en varios duelos que podían haber abierto el partido.

Porro atacó como un extremo, definió como un delantero y defendió como exigía una semifinal mundialista. Su despliegue terminó pasándole factura y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 84, aparentemente agotado, para dejar su puesto a Marcos Llorente. Se marchó entre las felicitaciones de sus compañeros y con el trabajo completamente terminado.

Celebración del tanto. / Kenneth Fernandez

Segundo gol en el Mundial

El tanto ante Francia fue además su segundo gol en este Mundial, después del cabezazo con el que también marcó el 2-0 frente a Austria en dieciseisavos de final. Solo Oyarzabal, máximo realizador español del torneo con cinco dianas, ha visto más veces portería que el futbolista de Don Benito dentro de la selección. Un registro extraordinario para un defensa que ha convertido sus llegadas desde segunda línea en una de las armas inesperadas de España.

Su actuación tuvo además la recompensa individual. Pedro Porro fue elegido mejor jugador del partido, un reconocimiento que resumió su peso en una semifinal en la que resultó decisivo tanto en campo propio como cerca del área francesa.

Ambiente en Don Benito. / Samuel Sánchez

España vuelve a la final

La Roja administró el resultado con madurez ante una Francia que introdujo toda su artillería, pero que apenas encontró espacios. Rodri y Fabián gobernaron el centro del campo, Cubarsí y Laporte sostuvieron la defensa y Unai Simón respondió cuando el conjunto de Didier Deschamps intentó reaccionar. España no se limitó a resistir: controló el encuentro, anuló a una de las grandes favoritas y confirmó que está preparada para volver a mirar de frente a la historia.

Noticias relacionadas

Dieciséis años después de Johannesburgo, España regresa a una final de la Copa del Mundo. La disputará el domingo 19 de julio contra Inglaterra o Argentina. Y en ese viaje hacia la segunda estrella ya ocupa un lugar destacado Pedro Porro, el muchacho de Don Benito que silenció a Francia, marcó el gol de la tranquilidad y terminó la noche reconocido como el mejor futbolista de una semifinal para el recuerdo.

Fuente: El Periódico de Extremadura