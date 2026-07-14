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El Real Madrid pide al juez todas las facturas del Barcelona por el caso Negreira

El club blanco exige que le requieran a los azulgranas todo su sistema de compliance entre 2010 y 2018.

Florentino Pérez y Joan Laporta.

Florentino Pérez y Joan Laporta.

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El caso Negreira sigue su curso y se van conociendo los movimientos del Real Madrid, personado en el proceso. El club blanco está tensando la cuerda, exigiendo que se llegue hasta el fondo del asunto y se depuren responsabilidades en un proceso en el que además de señalar al Fútbol Club Barcelona también se señala al sistema arbitral.

"Corrupción sistemática" arbitral

El club presidido por Florentino Pérez sostiene que la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros presentaban deficiencias estructurales que permitieron el funcionamiento del sistema durante años. Incluso habla de un modelo de evaluación arbitral basado en la arbitrariedad y el clientelismo, calificado judicialmente como “corrupción sistémica”. Por tanto, no se señala solo al Barça, también se denuncia cómo funcionaba la estructura arbitral que permitió que ocurriese ese caso Negreira.

El Real Madrid ha pedido al juez que requiera al Barcelona todo su sistema de 'compliance' entre 2010 y 2018 para comprobar qué controles existían contra la corrupción deportiva y en el caso de que existieran tales controles si se llegaron a aplicar.

Noticias relacionadas

Los abogados del Real Madrid siguen presionando a nivel jurídico además de trabajar paralelamente para que se tomen decisiones tanto en los estamentos deportivos, como UEFA, único organismo capacitado para poder sancionar al Barcelona, o FIFA, con un posicionamiento sobre lo ocurrido. A eso se suma la petición para que la Guardia Civil aporte las facturas, autorizaciones de pago, circuitos internos y auditorías de Tresep, Radamanto y Best Norton que, según la documentación, fueron requeridas sin haber sido incorporadas a la causa del caso Negreira.

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Fuente: El Periódico

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