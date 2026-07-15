La aventura comienza antes de la primera competición: así es como vas a vivir la llegada a GRAVITEO

Eso sí, hay un paso imprescindible antes de emprender el viaje: aunque el acceso al festival es completamente gratuito, es obligatorio inscribirse previamente a través de la web oficial (www.graviteofestival.com). Una vez completado el registro, el acceso al recinto se realizará mostrando código QR generado durante la inscripción.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, AzulMarino y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Llegar sin complicaciones

Quienes opten por el vehículo privado encontrarán uno de los grandes atractivos logísticos del evento: parking gratuito habilitado para los asistentes, una ventaja poco habitual en festivales de estas dimensiones y que facilita especialmente la llegada en familia o en grupo. También existe una alternativa cómoda y sostenible para quienes se desplazan desde Barcelona. La conexión ferroviaria hasta Montmeló permite llegar rápidamente al municipio, donde un servicio de autobús lanzadera (transfer) enlaza directamente la estación con el Circuit de Barcelona-Catalunya, evitando preocupaciones por el tráfico o el estacionamiento.

La organización recomienda consultar previamente la información de accesos, horarios y movilidad disponible en la web oficial para planificar la llegada con la mayor comodidad posible: https://www.graviteofestival.com/informacion/acceso-al-recinto/

Para llegar a Graviteo en transporte público recomienda utilizar la línea de autobús 428 (Granollers – Montmeló – Montornès). Con motivo del evento, los días 17, 18 y 19 de julio se habilitará una parada provisional en la calle Can Català, 60 (frente al Hotel Ibis), situada muy cerca del Circuit. Además, el viernes y el sábado por la noche habrá un servicio especial de autobús entre la Puerta 3 (Hotel Ibis) y la estación de Rodalies de Montmeló hasta las 00:00 h, para facilitar el regreso de los asistentes. Consulta los horarios de la línea 428 para planificar tu desplazamiento.

Un festival para vivir sin prisas

Te advertimos que GRAVITEO será mucho más que una excursión de un día. La proximidad de Montmeló, Granollers y el área metropolitana de Barcelona permite convertir la cita en una escapada de fin de semana gracias a una amplia oferta hotelera y de alojamiento en las inmediaciones del circuito. La organización facilita además información práctica sobre hoteles y servicios para que cada asistente pueda organizar su estancia con antelación. Los aficionados que viajan sobre ruedas también encontrarán facilidades. Graviteo facilita recomendaciones de pernocta disponible en la página oficial del festival https://www.graviteofestival.com/informacion/pernocta-en-autocaravana-y-camping/

Escena familiar en el evento de Graviteo / Cedida

Pensado para disfrutar durante horas

Una vez dentro, el objetivo es que la experiencia resulte cómoda incluso durante las jornadas más intensas. El recinto contará con un importante despliegue de zonas de sombra distribuidas estratégicamente frente a las principales disciplinas deportivas. Los espectadores dispondrán de 700 metros cuadrados frente a los muros de escalada de velocidad y búlder, 200 metros cuadrados junto al circuito de Street y 100 metros cuadrados en la zona Vertical, permitiendo seguir las competiciones protegidos del sol. La zona gastronómica también incorporará amplios espacios de sombra para convertir los descansos en parte de la experiencia.

Gastronomía para todos los públicos

La oferta culinaria estará a la altura de un festival pensado para pasar todo el día. Ocho food trucks ofrecerán propuestas variadas para todos los gustos, mientras que el restaurante gestionado por Aramark, con capacidad para 250 personas y completamente climatizado, permitirá disfrutar de una pausa con todas las comodidades. El recorrido se completa con una zona chill out, equipada con mesas y sombrillas, concebida como punto de encuentro entre competición y competición, donde descansar, compartir la jornada o simplemente dejarse llevar por el ambiente del festival.

Cupra / Redacción

La llegada al recinto también será la puerta de entrada a una experiencia que trasciende las competiciones. Como patrocinador principal, CUPRA convertirá Graviteo en un escaparate de innovación y cultura urbana con un espacio propio donde los asistentes podrán descubrir y probar el CUPRA Raval, el nuevo modelo eléctrico de la marca. La activación incluirá experiencias inmersivas, exhibiciones y un ambiente que combinará deporte, diseño y tecnología, además de una programación musical con DJs en directo, reforzando el carácter de festival que Graviteo quiere imprimir a esta edición. La propuesta de CUPRA busca convertir cada visita en una experiencia completa donde movilidad, música y cultura urbana conviven con el mejor deporte de acción.

Fuente: Sport