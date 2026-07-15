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Pecco Bagnaia pasa por quirófano por sorpresa

El piloto de Ducati se ha sometido a una cirugía de fasciotomía endoscópica en su antebrazo derecho aprovechando el parón estival

Pecco Bagnaia, en Sachsenring.

Pecco Bagnaia, en Sachsenring. / Ducati

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Cristina Moreno

Barcelona

Pecco Bagnaia ha pasado por quirófano este miércoles para tratar una dolencia en su antebrazo derecho. El piloto italiano ha aprovechado el parón estival que arrancó tras el Gran Premio de Alemania para someterse a la operación y tener algo más de tres semanas, hasta el Gran Premio de Gran Bretaña (del 7 al 9 de agosto), para recuperarse.

"Pecco se ha sometido con éxito a una cirugía de fasciotomía endoscópica en su antebrazo derecho esta tarde en el Policlinico di Modena. Aprovechando el parón veraniego de MotoGP, ahora comenzará su programa de rehabilitación", reza el comunicado difundido por Ducati.

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Bagnaia estuvo presente hace tan solo un día en el evento 'Moto d’Italia – La Cultura Más Allá de la Pista', en el que recibió el título de Embajador de la Diplomacia Deportiva junto a Marco Bezzecchi, Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Kiara Fontanesi, además del Autódromo Internacional de Mugello.

Fuente: Sport

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