Los Premios Fundación Jóvenes y Deporte 2026 continúan recibiendo candidaturas

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas para la séptima edición de los Premios Fundación Jóvenes y Deporte en este 2026, una iniciativa que impulsa junto a la Dirección General de Deportes y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación y los méritos de deportistas extremeños en edades de formación, así como de personas y entidades que desarrollan proyectos vinculados al ámbito deportivo.

Como viene sucediendo en ediciones anteriores, la convocatoria vuelve a incluir las categorías ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’ y ‘Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’, además de los ‘III Premios Extremadura Impulsa’, creados para ampliar el alcance de estos reconocimientos y dar cabida a deportistas de menor edad que aún no cumplen los requisitos establecidos para la modalidad Talento.

Premios Fundación Jóvenes y Deporte / EL PERIÓDICO

De este modo, los Premios Extremadura Impulsa están dirigidos a menores de entre 7 y 11 años, a fecha 31 de diciembre de 2026, que hayan obtenido resultados deportivos destacados y de relevancia durante el periodo evaluable. Con ello se pretende respaldar y visibilizar el trabajo realizado por jóvenes promesas del deporte extremeño en sus primeras etapas de formación.

Por su parte, la categoría ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’ mantiene su finalidad de reconocer a deportistas extremeños de entre 12 y 22 años que compiten en categorías sub-23 e inferiores y que hayan alcanzado resultados significativos en competiciones nacionales y/o internacionales, compatibilizando además la práctica deportiva con un rendimiento académico sobresaliente.

Asimismo, la modalidad ‘Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’ seguirá distinguiendo a deportistas, clubes, entidades o colectivos que hayan impulsado iniciativas, actividades o proyectos deportivos de carácter especial, innovador o extraordinario, valorándose especialmente el impacto y la singularidad de las acciones desarrolladas.

Desde su creación, estos premios se han consolidado como una referencia en el reconocimiento del talento deportivo de la región. En las seis ediciones celebradas hasta la fecha se han concedido más de 170 galardones por un importe total de 158.800 €, contribuyendo al impulso de deportistas y proyectos que representan los valores del esfuerzo, la superación y el compromiso con el deporte.

En cuanto a la dotación económica, en esta edición la categoría ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’ repartirá de nuevo 6 premios de primera categoría (oro) de 1.500 euros, 6 premios de segunda categoría (plata) de 800 euros y 6 premios de tercera categoría (bronce) de 500 euros cada uno de ellos. Los reconocimientos del apartado Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’, otorgarán nuevamente 2 premios por cada una de las 4 categorías establecidas (oro, plata, bronce y diploma), que recibirán, en cada caso, 1.800, 1.000, 800 y 500 euros, respectivamente. Por último, en la modalidad “Extremadura Impulsa”, se repartirán 6 premios de 500 € sin distinción de categoría.

Podrán presentar candidatura quienes hayan conseguido sus resultados deportivos o desarrollado sus proyectos entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Las bases completas, requisitos de participación y documentación necesaria pueden consultarse en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de la Fundación Jóvenes y Deporte (www.fundacionjd.com), donde también se encuentran disponibles los formularios de solicitud.

A través de estas convocatorias, la Fundación Jóvenes y Deporte continúa apostando por el reconocimiento, la promoción y el impulso del talento extremeño, apoyando a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo del deporte en la región. Estos premios buscan poner en valor no solo los resultados obtenidos en la competición, sino también el esfuerzo diario, la capacidad de superación, la dedicación y el compromiso que deportistas, clubes, entidades y profesionales demuestran en su actividad.

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Del mismo modo, pretenden servir de estímulo para que las nuevas generaciones encuentren referentes cercanos en los que inspirarse, favoreciendo la consolidación de una cultura deportiva basada en valores y proyectando la imagen de una Extremadura cada vez más presente y reconocida en el panorama deportivo nacional e internacional.