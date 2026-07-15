Rocha: “Queremos ser ambiciosos y valientes en esta categoría”

Día 1 en la Ciudad Deportiva de Almendralejo para el nuevo Extremadura 5.0. El club, que marcha a ascenso por temporada desde su refundación en 2022, afronta repleto de ilusión, ganas y optimismo esta pretemporada oficial para preparar el salto a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español, prácticamente profesional y que ya exige muchísimo a cualquier entidad.

Con 17 jugadores confirmados, ocho de ellos nuevos fichajes, ha comenzado el Extremadura la pretemporada a las órdenes de David Rocha, que inicia temporada por primera vez en Almendralejo tras llegar el pasado enero y lograr el ascenso. Junto a Rocha, dos nuevos ayudantes: Miguel Núñez y Juanmi Callejón, el año pasado jugadores, y ahora pasan a ser segundo entrenador y técnico asistente, respectivamente.

Mucho entusiasmo en caras nuevas como la de Kike Márquez, que vuelve a su hábitat azulgrana. También hasta ocho juveniles comenzaron a las órdenes de David Rocha. Uno de ellos es Saúl Álvarez, hijo del mítico Antonio Álvarez ‘Ito’. Como anécdota, también la presencia de un jugador panameño llamado Juancho realizando pruebas.

David Rocha quiso poner en valor el camino recorrido por el club durante las últimas temporadas, aunque reconoció que el foco ya está puesto en el futuro. "El fútbol no vive del pasado, pero cuando ves la temporada que nos espera, el nivel de los equipos que van a pasar por el Francisco de la Hera y la competitividad que tiene esta categoría, te das cuenta de que el paso que ha dado el club ha sido muy importante. Creo que con el tiempo le iremos dando el valor que realmente tiene a lo conseguido el año pasado", señaló el entrenador.

Pese a haber firmado cuatro ascensos consecutivos en las últimas campañas, el técnico extremeño rebajó cualquier exceso de euforia y apeló a la prudencia para afrontar una competición en la que la igualdad será máxima. "Vamos a ir partido a partido, pero eso no significa renunciar a nada. Vamos a ser un equipo muy ambicioso, muy valiente y queremos ser protagonistas dentro de la categoría. Sabemos que habrá momentos de todo porque la igualdad es enorme, pero de puertas hacia dentro queremos ser un equipo muy competitivo".

Jugadores del Extremadura en el primer entrenamiento. / Alberto Lorite

También mostró su satisfacción con la planificación deportiva realizada hasta el momento y destacó el compromiso mostrado por los nuevos futbolistas que se han incorporado al proyecto. "Todos han hecho un esfuerzo por venir al Extremadura y eso habla muy bien de ellos. Hemos conseguido incorporar el perfil de jugadores que buscábamos para mejorar aspectos que el año pasado nos costaban más, como tener un mayor control del juego, ganar velocidad o contar con nuevas referencias ofensivas. Estoy muy contento con lo que ha llegado hasta ahora".

Aunque la plantilla todavía no está completamente cerrada, Rocha transmitió tranquilidad y plena confianza en el trabajo que está realizando la dirección deportiva. "Sé que tanto Manuel Mosquera como el club están trabajando para completar el equipo. Hay operaciones abiertas y algunas necesitarán más tiempo, pero contamos con un grupo importante de jugadores y con los futbolistas del filial para desarrollar una buena pretemporada", indicó. Podría haber entre cuatro o cinco incorporaciones más.

Con respecto a sus nuevos ayudantes, Núñez y Callejón, Rocha se deshace en elogios: "Son personas que ya ayudaban muchísimo desde dentro del campo y ahora seguirán haciéndolo desde otra perspectiva. Tengo a mi lado gente que me hace mejor entrenador y eso siempre es una gran noticia".

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En cuanto a la planificación de la pretemporada, Rocha explicó que el calendario de amistosos ha sido diseñado de forma progresiva para que el equipo alcance su mejor nivel de cara al inicio liguero. "Queríamos empezar con rivales que nos permitieran repartir minutos y minimizar el riesgo de lesiones. A medida que avancen las semanas aumentaremos el nivel de exigencia. Creo que hemos preparado una pretemporada atractiva, con rivales de distintas categorías, que nos va a exigir y nos ayudará a llegar preparados al comienzo de la competición".