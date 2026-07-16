Que ‘Almendralejo is differente’ ya lo sabemos en la casa. Gente de otra pasta. Gente valiente, emprendedora, sin miedos y que le gusta disfrutar y vivir de la vida. Y es que la vida son momentos y en el fútbol eso se multiplica por mil

Almendralejo está vibrando y disfrutando de la Selección Española en este Mundial 2026 que está a punto de caramelo y que el domingo tiene la final esperada ante Argentina en Nueva York.

Toda España tiene condicionada a lo que va a a ocurrir el domingo a partir de las 21.00 horas. Habrá muchos que lo vivan en sus casas. Otros en chalés o casas con sus amigos. Miles seguro en la plazas o bares de todos los pueblos y ciudades. Y otros, muy afortunados, estarán en Nueva York, en el estadio de la gran final. Porque sí, también habrá gente de Almendralejo en el partido más importante que se puede vivir en este planeta.

La popular pancarta de ‘Almendralejo is different’ que tan mediática se ha vuelto en televisión y tan viral en redes sociales en los partidos de este Mundial 2026 pertenece a tres hermanos enamorados del fútbol y que siempre viajan a ver a La Roja en los grandes torneos.

El grupo de aficionados extremeños en semifinales. / Cedida

Kiko, Jorge y José, que además de ser hermanos comparten la misma empresa, decidieron organizarse con tiempo y con sus familias para compaginar vacaciones y fútbol. Esperaban ver algún partido de España en octavos de final o en cuartos de final. Pero el sueño se alargó a semifinales y ahora van a por la final. «Es algo que no puedes dejar pasar si ya has decidido venir. Es una experiencia increíble e inolvidable. Compartirla con los tuyos y con tu país es algo muy grande», reconoce Kiko, que sabe que la pancarta que pasean también despierta orgullo en Extremadura y en Almendralejo.

Esa pancarta ya lució en varios partidos de la pasada Eurocopa de Alemania donde España salió campeona y donde estos tres hermanos también estuvieron en los partidos decisivos, incluida la gran final.

Noticias relacionadas

«Sabemos que es un amuleto que puede darnos suerte y la llevamos con orgullo».