Derechos de TV
DAZN sella un nuevo acuerdo con MotoGP hasta 2030
La plataforma de streaming deportivo se asegura los derechos de emisión del Mundial de MotoGP en España hasta 2030 y adquiere los de Portugal hasta 2031
EFE
DAZN alcanzó este jueves un nuevo acuerdo con MotoGP Group para la renovación de los derechos de retransmisión del Mundial de MotoGP, competición que ofrecerá en exclusiva en toda la península ibérica al extender los derechos en España hasta 2030 y adquirir por primera vez los de Portugal hasta 2031, informó la plataforma.
Con esta extensión, la plataforma de streaming deportivo, que arrancó su andadura con MotoGP en 2019, superará los diez años ofreciendo la mejor competición de motociclismo del mundo. Por primera vez, la experiencia se extenderá también a Portugal, reforzando la apuesta de la casa por convertirse en el destino de referencia para los aficionados al motor de ambos países, explicó en un comunicado.
"MotoGP forma parte del ADN de DAZN y estamos muy orgullosos de ampliar nuestra relación para seguir ofreciendo el campeonato a los aficionados de España y expandirlo a Portugal durante los próximos años. Ya son diez años de esta alianza estratégica en España, que extendemos ahora a toda la península ibérica”, señaló Óscar Vilda, CEO de DAZN Iberia.
Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, se mostró encantado de prolongar la colaboración con la plataforma televisiva en España y ampliarla a Portugal.
"Damos mucha importancia a seguir trabajando con 'partners' contrastados y de gran calidad que ofrecen una experiencia increíble a los aficionados, mostrando lo mejor de este deporte. La cobertura de MotoGP en DAZN es completa y de gran calidad, y llega a una audiencia impresionante; en este periodo de crecimiento para MotoGP, nos ilusiona seguir trabajando juntos para que este deporte siga creciendo aún más", declaró.
Fuente: Sport
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