El Mideba ya conoce su hoja de ruta en la nueva SuperLiga

El Mideba Extremadura ya conoce el camino que recorrerá la próxima temporada en la SuperLiga BSR, una competición que estrenará un nuevo formato con 16 equipos repartidos en dos grupos. El conjunto pacense ha quedado encuadrado en el grupo A, donde compartirá competición con algunos de los principales aspirantes al título.

Entre sus rivales estarán Ilunion, vigente referencia del baloncesto nacional en silla de ruedas, Amiab Albacete, Amivel, Bidaideak Bilbao, Econy Gran Canaria, Menarini Joventut y Fundación Aliados. Precisamente el equipo bilbaíno será el primer adversario del Mideba, que iniciará el campeonato como local el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Nuevo sistema de competición

La remodelación aprobada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física supone uno de los cambios más importantes de los últimos años. En la primera fase, cada grupo disputará una liguilla a una sola vuelta que determinará la composición de la segunda fase del campeonato.

Los cinco primeros clasificados del grupo A accederán directamente al denominado grupo Oro, mientras que el sexto y el séptimo deberán disputar una eliminatoria frente al tercer y segundo clasificados del grupo B, respectivamente, para mantener sus opciones de luchar por el título. El octavo clasificado del grupo A pasará directamente al grupo Plata.

Calendario de la temporada

La temporada arrancará oficialmente con la Supercopa de España, prevista para los días 9 y 10 de octubre, antes del inicio de la liga una semana después. La Copa del Rey se celebrará del 19 al 21 de febrero, mientras que la competición concluirá con una Final Six, fijada para los días 29 y 30 de mayo, en la que se decidirá el campeón de la SuperLiga.

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Con este nuevo formato, el Mideba afronta una campaña en la que volverá a medirse con algunos de los mejores equipos del panorama nacional, con el objetivo de consolidarse en la élite del baloncesto en silla de ruedas y pelear por un puesto en la fase decisiva del campeonato.