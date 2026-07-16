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Fútbol | Primera Federación Femenina

Raquel Iñigo y Daniela Díaz, nuevos fichajes del Sport

Mientras que Díaz se suma al proyecto tras anotar 10 tantos la pasada temporada en el Huesca, Iñigo es una centrocampista formada en el Real Madrid

Raquel Iñigo en un encuentro con el Real Madrid B

Raquel Iñigo en un encuentro con el Real Madrid B / Real Madrid Femenino

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Alberto Aranda

Badajoz

El Sport Extremadura continúa avanzando en la confección de su plantilla para su estreno en Primera Federación. El conjunto verdinegro ha centrado sus últimos movimientos en dos incorporaciones con perfiles muy diferentes. Por un lado, la delantera Daniela Díaz, que llega procedente del Huesca para reforzar el ataque, y, por otro, la joven centrocampista Raquel Iñigo, una apuesta de futuro con experiencia en canteras de primer nivel.

La atacante aterriza en Badajoz después de completar una destacada temporada en Segunda Federación con la camiseta del Huesca, donde firmó 10 goles en 20 partidos. La dirección deportiva confía en que su movilidad, capacidad de trabajo y facilidad para ver puerta aporten un salto de calidad al ataque verdinegro en una competición tan exigente como la Primera Federación. Además de su capacidad goleadora, destaca por su intensidad en la presión y por su versatilidad para actuar en diferentes posiciones del frente ofensivo.

La última en incorporarse ha sido Raquel Iñigo, centrocampista de 20 años que llega tras disputar la segunda mitad de la pasada campaña en el Ona Sant Adrià, donde participó en ocho encuentros, cuatro de ellos como titular. La temporada la comenzó en el Real Madrid B, con el que también disputó ocho partidos antes de cambiar de equipo durante el mercado invernal. Su juventud y margen de crecimiento convierten a la centrocampista en una incorporación de gran proyección para el conjunto pacense.

Un mercado muy activo

Los fichajes de Daniela Díaz y Raquel Iñigo se unen a los anunciados en las últimas semanas por la entidad pacense. El Sport también ha incorporado a Miriam Labrador, Elena de Toro, Cristel Sandí, Lucía Boyero, Estefa, Natalia Montilla, Denise García, María Gómez y Silvia Peñalver, elevando a once el número de refuerzos. La mayoría de ellas cuentan con experiencia en Primera Federación o incluso en la máxima categoría, lo que permitirá al cuerpo técnico disponer de una plantilla con mayor competitividad y profundidad.

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Con estas incorporaciones, el Sport Extremadura sigue perfilando una plantilla que combina experiencia en la categoría, juventud, talento internacional y futbolistas extremeñas, una de las líneas marcadas por la dirección deportiva para afrontar con garantías su primera temporada en Primera Federación. El club continuará activo en el mercado durante las próximas semanas con el objetivo de completar un equipo capaz de competir por la permanencia desde el inicio del campeonato

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