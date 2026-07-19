Manuel Pérez, el antiguo profesor del Conservatorio de Cáceres que ha tocado el himno de España en la final del Mundial

La final del Mundial entre España y Argentina ha tenido una conexión especial con Cáceres antes incluso de que comenzara a rodar el balón. Manuel Pérez Ortega, integrante del quinteto Spanish Brass que ha interpretado en directo el himno de España, fue profesor del Conservatorio Profesional de Música de Cáceres.

Pérez, encargado de la trompa en la formación, ejerció como docente entre 1989 y 1998 en los conservatorios profesionales de Cáceres, Gijón y Albacete. En septiembre de aquel último año solicitó una excedencia para dedicarse en exclusiva a la música de cámara junto a Spanish Brass.

El músico valenciano comenzó su formación a los ocho años y continuó sus estudios en los conservatorios Maestro Vert de Carcaixent y Joaquín Rodrigo de Valencia. Entre 1990 y 1993 perfeccionó su preparación en el Conservatorio Regional de Versalles, en Francia.

Spanish Brass ha interpretado el himno nacional sobre el césped durante la ceremonia previa a la final entre España y Argentina. El quinteto está formado por Carlos Benetó y Juanjo Serna, a las trompetas; Manuel Pérez, a la trompa; Indalecio Bonet, al trombón; y Sergio Finca, a la tuba.

La actuación ha situado a Pérez ante una audiencia de millones de espectadores, casi tres décadas después de que abandonara las aulas para centrarse plenamente en su carrera musical.

Formación de referencia

Fundado en 1989, Spanish Brass es uno de los quintetos de metal más reconocidos de España. La formación ha participado en festivales internacionales, ha ofrecido conciertos por Europa, Asia y América y ha recibido numerosos galardones.

Noticias relacionadas

Entre sus principales reconocimientos figuran el primer premio del Concurso Internacional para Quintetos de Metales Ville de Narbonne, logrado en 1996, y el Premio Bankia al Talento Musical de la Comunitat Valenciana, recibido en 2017. También cuenta con tres premios Carles Santos por su producción discográfica.

Fuente: El Periódico de Extremadura