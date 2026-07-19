MUNDIAL 2026
Pedro Porro y su camino hasta la gran final del Mundial
Una trayectoria marcada por la ambición y el crecimiento constante ha llevado a Pedro Porro desde sus inicios como extremo en el Gimnástico Don Benito hasta consolidarse como uno de los laterales derechos más destacados de Europa. Rayo Vallecano, Girona, Real Valladolid, Sporting de Portugal y Tottenham jalonan el camino de un futbolista que también ha cumplido el sueño de debutar con la selección española
Extremo en sus inicios en el Gimnástico y rumbo al Rayo
Pedro Porro no nació lateral derecho, sino más bien extremo. De ahí que se sume al ataque en la actualidad con tantísima facilidad y agresividad. Esa fue la posición que ocupó en sus inicios en el Gimnástico Don Benito. Sus grandes actuaciones le llevaron a las selecciones extremeñas y, con 16 años, en 2015, al Rayo Vallecano, primer equipo de élite que apostó por él.
Estreno en Primera División con la camiseta del Girona
En verano de 2017 se incorporó al Girona, que vio en él enormes cualidades. Debutó en Primera División el 17 de agosto de 2018, en la primera jornada de la temporada 2018-19, jugando el partido completo en el que se enfrentó al Real Valladolid. Asentado como jugador de la primera plantilla, marcó su primer gol como profesional ante el Real Madrid en Copa.
Tiempos difíciles en la cesión en el Real Valladolid
El verano de 2019 fue especialmente agitado para Porro:el Girona le traspasó a cambio de 12 millones de euros al Manchester City, que automáticamente decidió cederle al Real Valladolid. Sorprendentemente, no logró hacerse con el puesto de titular y los pucelanos rechazaron la opción de compra que tenían sobre él, un error histórico.
El relanzamiento indiscutible en el Sporting portugués
El dombenitense pareció empezar de cero con una nueva cesión, esta vez al Sporting dePortugal, en 2020. En la liga lusa demostró encontrarse especialmente cómodo, haciéndose fundamental y acumulando títulos. El conjunto de la capital sí ejerció su opción de compra en 2022: 8,5 millones que, con distancia, parecieron una auténtica ganga.
El anhelado debut con la selección española ante Georgia
El 15 de marzo de 2021 fue convocado por primera vez por la selección absoluta para tres encuentros de clasificación para el Mundial de 2022. Luis Enrique decidió su debut el 28 del mismo mes saliendo de inicio en el triunfo por 1-2 ante Georgia. Aquel día no pudo contener las lágrimas: "Es un sueño hecho realidad", afirmó sin dudarlo.
El Tottenham se lanza a por un lateral de altísimo nivel
En el mercado de invierno de la temporada 2022-23 volvió a moverse, y esta vez para asentarse entre los mejores jugadores de su posición en Europa: el Tottenham Hotspur acordó con el Sporting una cesión con compra obligatoria (45 millones de euros). En su tiempo en Londres se ha consolidado, aunque el equipo ha sufrido esta temporada para salvarse.
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