TENIS
Tsitsipas se corona en Gstaad y levanta un título más de un año después
El griego supera a Collignon en la final y levanta un título más de un año después
EFE
El griego Stefanos Tsitsipas se proclamó este domingo campeón del torneo ATP 250 de Gstaad (Suiza), tras imponerse en la final al belga Raphael Collignon por 6-4, 6-7(3) y 6-3, en dos horas y dieciocho minutos.
Tsitsipas, número 85 del ránking ATP, disputó en Suiza su primera final desde el 1 de marzo de 2025 en Dubai, cuando venció al canadiense Félix Auger-Aliassime, y sumó su título decimotercero.
El griego, campeón de Montecarlo en tres ocasiones y finalista en Roland Garros, no llegaba tan lejos en un torneo sobre tierra desde que jugó la final del Godó en Barcelona en 2024.
Sobre la pista de Gstaad, Tsitsipas volvió a demostrar su mejor versión y se llevó una final muy disputada, la 32 de su carrera, en la que tuvo un 65% de acierto en el primer servicio y un 72% de puntos ganados en el segundo.
Collignon, ganador este año en Monza (Italia) y Paua (Francia), dos Challenger, se quedó sin su primer título ATP
Fuente: Sport
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