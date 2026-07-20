El Extremadura presenta ‘Mi Tierra’, una camiseta para conquistar

El Extremadura ha puesto a mil revoluciones por hora a sus seguidores con la presentación de una camiseta espectacular que recupera los colores y tonos del azulgrana que más gusta a sus aficionados. Bautizada como ‘Mi Tierra’, el club lanzó este lunes un spot con Dieguito y Kike Márquez luciendo la camiseta con la que el Extremadura debutará esta temporada en Primera Federación.

El nombre de la camiseta es un homenaje a las raíces, el paisaje y la gente que identifica a la capital de Tierra de Barros. El estampado de la camiseta se inspira en hojas de parras y viñedos que representan la agricultura típica de una población donde los vinos y el cava son motores económicos. La fila línea dorada que rodea a la camiseta representa el esplendor del cava, un producto que, como el Extremadura, pone a nivel internacional la marca de Almendralejo.

La afición ha tenido una recepción sobresaliente con la camiseta que ya se vende en la tienda oficial del club y de manera online en la web. El Extremadura espera estrenarla este sábado en el primer amistoso de la pretemporada ante el Torremejía.

Maikel se va

Por otro lado, el Extremadura ha oficializado la marcha de Maikel Villajos, delantero manchego que se marcha tras acordar su rescisión con el club y firmar horas después con La Minera, de Segunda Federación. Es el segundo jugador azulgrana que se va a La Minera tras la marcha de Ángel Cano.

Maikel ha estado temporada y media en el Francisco de la Hera. Fue un revulsivo de lujo para los azulgranas cuando más lo necesitaban y terminó siendo clave en el ascenso a Segunda Federación. En esta categoría dispuso de menos minutos, pero terminó marcando un gol decisivo en Linares para el ascenso. El futbolista se marcha tras una emotiva carta de despedida a los suyos.

Noticias relacionadas

Con la marcha de Maikel, el Extremadura tiene todavía manga ancha en el mercado de fichajes al tener dos fichas libres de mayores de 23 años. La prioridad sigue siendo un delantero centro y un extremo para esas dos fichas, además de otras tres incorporaciones del mercado de sub23.

Fuente: El Periódico de Extremadura