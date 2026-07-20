Extremadura se rinde a Pedro Porro: Medalla de Extremadura y una ola de felicitaciones tras el Mundial

El triunfo de la selección española en el Mundial desató una oleada de orgullo y felicitaciones en Extremadura, con Pedro Porro como gran protagonista regional. El futbolista de Don Benito levantó el título después de completar un campeonato sobresaliente y representar a la comunidad dentro y fuera del terreno de juego.

La respuesta institucional no se hizo esperar. La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció que Porro recibirá la Medalla de Extremadura de 2026, mientras representantes de todo el arco político regional, alcaldes y ayuntamientos se sumaron a las celebraciones por la segunda estrella de España.

La Medalla de Extremadura para Porro

Guardiola justificó la concesión de la máxima distinción autonómica por la trayectoria, el esfuerzo y la actuación del dombenitense durante el Mundial, además de por representar a Extremadura "con tanta excelencia". La presidenta definió la victoria como un motivo de orgullo para españoles y extremeños y destacó que la selección transmite la "alegría, unión, coraje y humildad" que necesita el país.

El PSOE de Extremadura expresó también su "satisfacción" por el reconocimiento. Su portavoz, Manuel José González Andrade, recordó que el secretario general regional, Álvaro Sánchez Cotrina, había solicitado públicamente la Medalla de Extremadura para Porro antes incluso de disputarse la final, al considerar que el jugador había llevado el nombre de la comunidad "a lo más alto".

Irene de Miguel se sumó desde Unidas por Extremadura a la "demanda popular" para distinguir al futbolista y resaltó especialmente la imagen de Porro celebrando el campeonato con la bandera autonómica. "El orgullo de los extremeños al ver su bandera fue enorme y vibramos todos juntos con él", señaló.

La portavoz interpretó también el campeonato como un triunfo de la diversidad, la convivencia, la paz y los derechos humanos, al presentar a España como un país "multicultural y plurinacional donde la diversidad suma".

Del "España eterna" a las dos estrellas

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y dirigente de Vox, Óscar Fernández Calle, felicitó de manera especial al internacional extremeño mediante un mensaje publicado en X: "España eterna. Reyes del mundo. Extraordinario Pedro Porro. Gracias por hacernos tan, tan felices".

También recurrió a las redes sociales el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que resumió su reacción en una sola palabra: "Dos". El mensaje apareció acompañado por el escudo de España y dos estrellas, en referencia a los dos Mundiales conquistados por la selección.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, se incorporó este lunes a las felicitaciones y calificó la victoria de "merecidísima". También agradeció el papel desempeñado por el equipo durante todo el campeonato.

"Nos hizo vibrar a todos. Yo creo que ha demostrado a lo largo de todo el campeonato que son un gran equipo, por encima de cualquier otra cosa, que son un gran grupo, que con fuerza, con valores, con tesón y con confianza han conseguido un magnífico triunfo y, por lo tanto, estamos tremendamente orgullosos de ellos", manifestó Mateos.

Una invitación para Luis de la Fuente

En Mérida, el título dejó además abierta una posible invitación para el seleccionador nacional. El periodista David Garrido recordó en X unas declaraciones de Luis de la Fuente en las que reconocía su pasión por la historia de Roma y emplazó al alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, a invitarlo a la ciudad o a Emérita Lúdica.

Rodríguez Osuna reposteó el mensaje y respondió de forma afirmativa: "Eso haré, sí". El intercambio abrió la puerta a una futura visita del seleccionador a la capital extremeña vinculada a su interés por el pasado romano.

A las felicitaciones institucionales se unieron también numerosísimos clubes deportivos de Extremadura, que celebraron en sus redes sociales el éxito de la selección nacional, la segunda estrella del fútbol español y el destacado papel de Pedro Porro durante el Mundial.