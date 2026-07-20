Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol

"Va a ser difícil repetir algo tan grande", dijo Lionel Scaloni. El entrenador de la selección argentina habló sobre el equipo que ganó un Mundial y dos Copa América, y que en Estados Unidos se quedó al borde de una hazaña que este lunes todavía era llorada en Buenos Aires y otras ciudades de este país. Esa conciencia de lo irrepetible tuvo a su vez una referencia personal. Scaloni, aquel que llegó a ese puesto tan codiciado de manera inesperada y que se convirtió en un emblema, hoy por encima de César Luis Menotti y Carlos Bilardo, es el primero en reconocer que se ha escrito el punto final de una historia. Lo que suele llamarse fin de ciclo, y que en este caso coincide nada menos que con el de Leo Messi.

Scaloni y "la Pulga" constituyeron una unidad indivisible. Leo encontró su mejor versión en el combinado albiceleste desde el momento en que el otro Lionel se hizo cargo de conducirlo desde afuera del campo de juego. A los 39 años, es prácticamente imposible que el exazulgrana fuerce su leyenda y siga en el equipo. La final contra España documentó el paso de los años y la distancia entre los sueños y la realidad.

En cuento a Scaloni, tiene contrato hasta diciembre. "¿Quién mejor que él para intentar superar algo que él mismo creó?", se preguntó el diario La Nación. Su paso por la selección "quedará como el mejor de la historia, porque lo lógico sería que todavía no finalice y, además, ¿quién sabe los años que la Argentina debería esperar para vivir otro parecido?".

Scaloni rompió en llantos en plena rueda de prensa, como si, en esa imposibilidad de mantener la compostura expresara una congoja en nombre de sus jugadores y el mismo país que aguardaba el milagro. "En mi vida pensé estar en este lugar", reconoció. "Para seguir se necesitan un montón de cosas. Sobre todo, volver a resetearse, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Voy a cumplir mi contrato y después veré".

Y es precisamente el "después" lo que genera una temprana angustia en una patria de hinchas que suspendieron sus enconos políticos y sociales, todo por los colores de la casaca. ¿Cuál es el "después" de Messi, tan sabiamente administrado por Scaloni cuando se lo creía cerca del retiro?

Una agenda con dudas

La noche del domingo supo a velorio en distintos rincones del país. Hubo gente en el centro de Buenos Aires. Los "festejos" terminaron con disturbios y 25 detenidos. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) agradeció "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional". La selección "es patrimonio de todos los argentinos" y cada jugador "sintió ese apoyo dentro de la cancha". A las palabras deben seguirle en poco tiempo los hechos. El equipo nacional debería disputar tal vez seis encuentros hasta fin de año. Allí estará Scaloni, desde ya, pero, ¿y Messi?

La Copa América debería disputarse el año que viene y está todavía demasiado lejos en el horizonte. Argentina tampoco sabe tampoco cuál será el mecanismo de las eliminatorias del Mundial 2030. El país será uno de los organizadores de una fase del certamen junto con Uruguay y Paraguay, por lo tanto, no debe participar de esa fase.

La "Pulga" no quiso viajar a Buenos Aires, acaso devastado e incapaz de soportar un vendaval de emociones. O es quizá la profunda conciencia de que todo ha terminado para él. "Le hemos pedido todo, exigirle más es una estupidez: Messi hizo feliz a un país siempre en crisis", reconoció el diario Clarín.

De vuelta a la realidad

Terminó el Mundial más largo de la historia y un velo las ilusiones se disuelve ante millones de ojos. El Gobierno de ultraderecha habría querido sacarle rédito a la algarabía. Hasta pensó en un feriado nacional. A lo sumo, una delegación de segunda línea recibirá a los jugadores en el Aeropuerto Internacional. El domingo de los anhelos supuso para muchísimos argentinos un último esfuerzo. Por eso esperaron el partido con el ritual del "asado", la carne humeante en la parrilla. Este mismo lunes se supo que el consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y tocó su menor nivel en 30 años. Sin Messi ni un Mundial en puertas, faltará en varias mesas los domingos de fútbol. El movimiento obrero se prepara para salir a la calle, esta vez sin excusas futbolísticas: por los pensionados empobrecidos y los parados. Volverán los azotes policiales contra aquellos que protesten.

El presidente de la AFA, Carlos "Chiqui" Tapia tiene otros problemas que resolver a su regreso, además del futuro de Scaloni y el anuncio de Messi sobre su eventual despedida. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante le había concedido una autorización excepcional para viajar al Mundial, pero debía retornar antes del 21 de julio. Tapia se encuentra imputado, sin prisión preventiva, como parte de una causa por presunta asociación ilícita y apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

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A la vez, el jefe de la Federación es investigado en Estados Unidos por el modo en que se han administrado los millonarios ingresos internacionales que el seleccionado generó en los últimos años. Hace tiempo que el presidente Javier Milei tiene a Tapia como uno de sus enemigos públicos. El acercamiento del "Chiqui" a Donald Tramp y el trumpismo durante el Mundial tal vez no lo blinde de las futuras embestidas.

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