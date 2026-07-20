Celebración de la final del Mundial en Extremadura: 64 asistencias y una pelea en Mérida

La celebración del segundo Mundial conquistado por la selección española dejó al menos 64 asistencias sanitarias en Cáceres y Badajoz, siete traslados a centros hospitalarios y una pelea entre jóvenes en la plaza de España de Mérida. La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con mareos, lipotimias, síncopes y heridas leves provocadas por las altas temperaturas y las grandes concentraciones de aficionados.

En Cáceres, los servicios sanitarios realizaron 30 asistencias, principalmente en la Plaza Mayor, donde miles de personas siguieron la final entre España y Argentina en una pantalla gigante. Cinco de los pacientes tuvieron que ser trasladados a hospitales de la ciudad.

Mareos y heridas en Cáceres

Los mareos y síncopes fueron las incidencias más habituales, con 14 intervenciones. También se atendieron diez heridas, tres traumatismos, dos crisis de ansiedad y una intoxicación etílica.

Tres personas fueron evacuadas al Hospital Universitario de Cáceres y otras dos al Hospital San Pedro de Alcántara. No se ha detallado la gravedad de los afectados ni el motivo concreto de cada traslado.

DYA Extremadura desplegó dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado con Enfermería, un Vehículo de Intervención Rápida y cerca de una decena de voluntarios. El dispositivo permaneció activo durante la retransmisión del partido y se trasladó después al parque del Rodeo, principal punto de celebración tras la victoria española.

Fotogalería | Así se vive la final del Mundial 2026 en la Plaza Mayor de Cáceres / Car

34 atenciones en la Alcazaba

En Badajoz, Cruz Roja realizó 34 asistencias sanitarias, todas ellas inicialmente de carácter leve. La mayoría se concentraron en la Alcazaba, donde estaba instalada la pantalla gigante para seguir el encuentro.

Los equipos de emergencia atendieron principalmente lipotimias, síncopes y pérdidas de conocimiento, además de pequeños cortes, golpes y contusiones. La mayor parte de los afectados pudo recuperarse en el propio recinto.

Cruz Roja en la Alcazaba durante la final del Mundial. / Cruz Roja

Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por precaución: un hombre de 77 años y una joven de 16, ambos afectados por cuadros de lipotimia que requerían una observación más prolongada.

Una pelea en Mérida

La celebración también vivió momentos de tensión en Mérida, donde una pelea entre dos grupos de jóvenes obligó a intervenir a la Policía Local en la plaza de España. El enfrentamiento se produjo después de que uno de los implicados sufriera un corte en una pierna con un cristal.

A. M.

La discusión fue aumentando de intensidad hasta desembocar en una pelea en medio de la multitud. Los agentes separaron a los contendientes y disolvieron el enfrentamiento antes de que fuera a más, aunque algunos de los jóvenes continuaron intercambiándose reproches y amenazas en presencia de los policías.

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El incidente quedó finalmente reducido a un episodio puntual y la celebración continuó con normalidad tanto en la plaza de España como en los establecimientos del centro de Mérida.

Fuente: El Periódico de Extremadura