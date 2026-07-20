Campeón del mundo
Pedro Porro recibirá la Medalla de Extremadura
María Guardiola anunciaba tras la final del Mundial la concesión del máximo galardón de la comunidad
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado la concesión de la Medalla de Extremadura, máxima distinción de la comunidad, al futbolista internacional Pedro Porro, natural de Don Benito, en reconocimiento a su trayectoria deportiva, su esfuerzo y su reciente proclamación como campeón del mundo con la selección española.
Guardiola ha dado a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde ha destacado que el lateral extremeño recibirá la máxima distinción "por su trayectoria, por su esfuerzo, por este brillante Campeonato del Mundo y por representar a Extremadura con tanta excelencia".
"Pedro Porro, Medalla de Extremadura. ¡Enhorabuena, campeón!", ha escrito la presidenta de la Junta.
El anuncio llegaba apenas unas horas después de que la selección española se proclamara campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final disputada este domingo, con Pedro Porro como titular.
"Es un orgullo para todos los españoles y especialmente para los extremeños por el gran papel de Pedro Porro en el Mundial. Esta noche es historia. Gracias por hacerlo posible", ha escrito en otro mensaje.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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